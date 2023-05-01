Девочка убедила, что ее мать нужно лечить.

12-летняя девочка Анна-Мария из Чернигова, которую забрали у 78-летней матери Валентины Подвербной после жалоб о жестоком поведении пенсионерки и домашнем насилии, заявила, что не хочет возвращаться к маме.

Она написала на своей странице в Instagram, что у ее матери большие проблемы с ментальным здоровьем. Валентина не позволяла девочке убирать в доме и всячески издевалась над ней.

"Если я вернусь к матери, я совершу самоубийство. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете нормальным вырывать паралон из бюстгальтера? Список ненормальных вещей, которые делала моя мать, очень большой", - написала Анна-Мария.

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Девочка убедила, что ее мать нужно лечить.

"Люди говорят, что мне нужно убрать в квартире, а я скажу, что моя мать не позволяла мне убирать, даже мыть унитаз", - рассказала она.

Скандал с самой старшей матерью Украины и ее дочерью

Исполком Черниговского горсовета принял решение о немедленном отобрании ребенка у старшей матери Украины 78-летней Валентины Подвербной из-за ненадлежащих условий ухода и проживания, а также угрозы жизни ребенка.

12-летняя дочь старшей матери Украины 78-летней Валентины Подвербной в одной из соцсетей опубликовала сообщение, в котором рассказала о психологическом и физическом издевательстве над ней со стороны матери.

Подвербная родила девочку Анну-Марию в феврале 2011 года. В возрасте 66 лет она стала старшей матерью Украины, ребенок появился на свет после процедуры искусственного оплодотворения.