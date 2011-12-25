Королевская: задача оппозиции получить 300 голосов в парламенте

Оппозиция должна приложить максимум усилий, чтобы украинские граждане разделяли политиков на «черное и белое», и не считали оппозицию «серой массой». Об этом в эфире «5 канала» заявила лидер Украинской социал-демократической партии, народный депутат Украины (фракция БЮТ-Батькивщина) Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы должны максимально сделать так, чтобы люди сегодня разделяли политиков на «черное и белое». А «серому» там не было бы места. Поскольку действующая власть относится к людям, как к врагам или рабам, люди должны понимать, кто в политике для них враг, а кто – друг. Поэтому задача оппозиции – заслужить доверие людей», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она убеждена: «Задача оппозиции на парламентских выборах 2012 года – победить. И взять не только 226 голосов для создания большинства, но и 300 – для того, чтобы реально изменить ситуацию в стране. Я знаю, что 2012 год для нас – год жесткой борьбы за свободу Юлии ТИМОШЕНКО и за свободу всей Украины».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, оппозиция должна продемонстрировать свое единство, показать людям, что способна взять на себя ответственность. В этом контексте уже подготовлен план справедливых реформ, который в ближайшее время будет представлен в парламенте и обществу. «У нас есть единый план действий, единая программа действий – «Справедливая Украина». И наша задача - реализовать ее на выборах 2012 года, – заявила лидер УСДП. – Наша позиция такова: зло будет руководить до тех пор, пока хорошие люди ничего не делают. Так вот, нужно брать на себя ответственность. И мы будем действовать».

Также народный депутат отметила, что со стороны партий Блока Юлии Тимошенко – УСДП, «Батькивщины» и ПРП – будет полное понимание, поддержка, взаимодействие. «Мы настроены на диалог, на объединение усилий всех партий блока в борьбе за освобождение Ю.ТИМОШЕНКО, в борьбе за Украину на выборах 2012 года. Я вижу будущее за партией, я вижу будущее за командой, которая пришла сегодня со мной и которая в дальнейшем будет усиливаться», – отметила лидер УСДП.

Напомним, Н.КОРОЛЕВСКАЯ была избрана председателем УСДП на съезде партии 23 декабря 2011 года.