Кроме того, продолжат работу школы, хотя в "красной зоне" это запрещено.

С понедельника, 7 сентября, в Тернополе не собираются усиливать карантин - все будет работать в обычном режиме, несмотря на внесение города в "красную зону" из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Читайте такжеТернополь отказался выполнять требования "красной" зоны карантина: журналисты рассказали, как живет город

Изменится только то, что по городу будут ездить так называемые спецрейсы, которые будут перевозить местных жителей при наличии справки или другого документа с места работы.

Соответствующее решение приняли во время заседания городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Школы так же продолжат работу.

"Мы сохраняем всю сети транспорта, все транспортные средства будут ездить с табличками - "Спецрейс". Также мы не закрываем школы и садики, они и впредь будут работать в штатном режиме", - заявил городской глава Сергей Надал.

Надал поинтересовался, как правоохранители будут штрафовать детей, которые идут в школу.

Карантин в Украине: данные по состоянию на 4 сентября

Согласно последнему обновлению карантинного зонирования за 3 сентября, Тернополь попал в "красную зону". В этой зоне запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

Ранее городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко