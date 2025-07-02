По данным СБУ, в 2002 году он добровольно получил гражданство России.

По материалам Службы безопасности Украины было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, более известного как митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрий.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, соответствующий указ подписал президент Украины. Служба же установила, что Онуфрий добровольно получил гражданство России в 2002 году. Об этом он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого Березовский продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина нашего государства.

"По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, несмотря на полномасштабное вторжение, Онуфрий "фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)".

СБУ напомнила, что именно Гундяев "благословил вооруженную агрессию российских войск и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа".

"При этом, поддерживая агрессивную политику РФ, способствует преступной деятельности политической верхушки страны-агрессора", - добавили в ведомстве.

Российский паспорт Онуфрия

Как сообщалось в 2023 году, российского паспорта Онуфрия не оказалось в базе аннулированных паспортов Министерства внутренних дел России.

Расследователи из "Украинской правды" выяснили, что митрополит имеет российское гражданство. Журналисты ссылались на выписку из российского реестра, в которой указано, что в марте 2002 года Онуфрий получил российский паспорт в Москве, а в 2003-м он получил еще и загранпаспорт.

Сам Онуфрий тогда заявил, что в прошлом имел российское гражданство, но сейчас у него, мол, только украинский паспорт.

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