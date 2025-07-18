Речь идет, в частности, о выходе УПЦ из структуры РПЦ и об утрате силы для УПЦ всех положений Устава РПЦ.

Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата) вынесено предписание об устранении нарушений, согласно которому она должна разорвать связи с Русской православной церковью. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Отмечается, что по результатам проведенного исследования о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины, Киевской митрополии УПЦ было вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях.

"Согласно законодательству, Киевская митрополия УПЦ обязана устранить выявленные нарушения до 18 августа 2025 года", - отметили в Службе этнополитики.

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В соответствующем предписании, обнародованном 17 июля, отмечается, что Митрополит Киевский и всея Украины Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) (Местоблюститель) должен предоставить решение высших органов церковной власти и управления, уполномоченных на принятие решений по решению вопросов жизни УПЦ, в частности канонических, богословских, церковно-административных, на выражение позиции УПЦ по актуальным проблемам современного общества, а также относительно выхода УПЦ из структуры Русской православной церкви (РПЦ).

Кроме того, речь должна идти о решении об утрате силы для УПЦ всех положений Устава РПЦ. А также об отзыве священнослужителей, монахов, монахинь УПЦ из состава Священного Синода РПЦ, Архиерейского и Поместного соборов РПЦ, Межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ и/или религиозных организаций - канонических подразделений РПЦ.

Также в перечне способов устранения нарушений - решения о признании недействительными принятых уставными органами управления РПЦ решений по каноническим и организационным вопросам деятельности УПЦ по аннексии епархий УПЦ, назначение РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ.

Соответствующие решения должны быть доведены до членов объединения УПЦ. Также должны быть предоставлены соответствующие подтверждения относительно принятых решений и по доведению их до членов объединения УПЦ.

Отмечается, что Митрополит должен "публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и расторжения связей с РПЦ". Он также должен предоставить соответствующее подтверждение относительно принятого решения.

Срок устранения нарушений - 18 августа. В эти сроки в Госслужбу по этнополитике должен быть направлен отчет об устранении нарушений с соответствующими подтверждающими доказательствами за подписью уполномоченного лица религиозной организации.

Митрополит Онуфрий и его российское гражданство

Как сообщал УНИАН, ранее по материалам Службы безопасности Украины было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, более известного как митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрий.

Служба установила, что Онуфрий добровольно получил гражданство России в 2002 году. Об этом он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого Березовский продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина нашего государства.

По имеющейся у СБУ информации, Онуфрий "поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины".

Кроме того, в Службе подчеркнули, что несмотря на полномасштабное вторжение, Онуфрий "фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)".

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