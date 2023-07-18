Только 6 июля правоохранителям удалось разблокировать доступ к нескольким корпусам Лавры.

Московский патриархат должен передать объекты культурного наследия и мощей святых в государственный заповедник "Киево-Печерская Лавра" до конца этого года, рассказал и.о. директора заповедника Максим Остапенко в интервью "Укринформ".

"Я был бы счастлив, если бы все закончилось к концу года. Имею в виду передачу и объектов культурного наследия, и мощей. Эти процессы между собой объединены, но все же передача объектов недвижимости, имущественного комплекса - это одна история, а другая - это реликвии, которые хранятся в пещерах", - отметил Остапенко.

Он добавил, что бывшие руководители монастыря от УПЦ МП делали все, чтобы превратить Лавру в резиденцию Московского патриархата и патриарха Кирилла.

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Отдельно Остапенко рассказал, как УПЦ МП обустроила комплекс: "Российские маркеры здесь повсюду, начиная от могилы Столыпина и градоначальников и столоначальников, которые в имперские времена здесь были похоронены. А еще - Румянцева-Задунайцева, Александра Безака, душившего и свободу Польши. Все эти могилы четко упорядочены".

"Они (руководители монастыря) нигде не говорят, что половина храмов, в т. ч. нижней Лавры, построены за счет казачьих полковников, но они чествуют Матрону Московскую. Та же история с Иваном Мазепой", - сказал руководитель заповедника.

Киево-Печерская лавра без УПЦ МП - главное

УПЦ МП должна была освободить помещение Киево-Печерской лавры еще в марте 2023 года. Однако священники и верующие сопротивлялись: блокировали входы, препятствовали работе комиссии при Минкульте.

Только 6 июля правоохранителям удалось разблокировать доступ к нескольким корпусам Лавры.

Договоры об аренде храмов комплекса были заключены Московским патриархатом еще во времена Януковича. С тех пор московские попы пользовались Лаврой безвозмездно. В итоге администрация комплекса нашла немало нарушений в пользовании госимуществом и в начале 2023 года попросила УПЦ МП "на выход".

Экс-наместника лавры УПЦ МП Павла Лебедя подозревают, в частности, в оправдании агрессии Российской Федерации в отношении Украины. Его поместили под стражу.

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