Верующие Московского патриархата кричат о захвате Киево-Печервской лавры. Хотя сейчас представители УПЦ МП официально потеряли право на пользование помещениями заповедника.

Утром 6 июля правоохранители получили доступ к нескольким корпусам Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", несмотря на сопротивление верующих УПЦ Московского патриархата.

Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман в своем Telegram-канале написал, что представители заповедника в сопровождении полиции сорвали замки и вошли в 70 корпус. Также они подошли к 69-му корпусу.

На опубликованных "Союзом православных журналистов" в тг-канале видео видно, что правоохранители пытаются получить доступ к корпусам, а верующие церкви Московского патриархата препятствуют им, став на колени и читая молитвы, также некоторые из них занимали перед дверями корпусов. Сообщается, что комиссия Минкульта уже прибыла на место происшествия.

Комиссия и раньше пыталась опечатать корпуса Лавры

В Киево-Печерскую лавру во вторник, 4 июля, вновь прибыла комиссия Минкульта и попробовала опечатать корпуса, которые уже давно должны были бы покинуть представители УПЦ МП. Это уже не первая попытка представителей комиссии. Но верующие блокируют их работу каждый раз.

Напомним, еще в марте 2023 года УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре, ведь государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью.

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