Суд решил, что экс-наместник Киево-Печерской лавры Паша "Мерседес" должен находиться под стражей.

Соломенский суд Киева города Киева решил, что экс-наместник Киево-Печерской Лавры Павел Лебедь (Паша "Мерседес") должен находиться под стражей.

Ему заменена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей сроком до 14 августа 2023 года.

При этом суд определил Павлу Лебедю альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 33 миллиона 300 тысяч гривень. Она может быть внесена как самим подозреваемым, так и другими лицами. Как отметил на суде прокурор, Лебедь общался со свидетелем по делу.

Павел Лебедь считает, что он не виноват, а решение в суде принималось под давлением "тех людей, которые в этом заинтересованы".

При этом отметил, что его адвокаты будут подавать апелляцию, а у него нет 33 миллиона, чтобы заплатить залог, который определил суд. При этом пошутил, что такой залог за него разве может заплатить разве прокурор, потому что "у меня таких денег нет".

Отметил, что его матери нет быть стыдно, потому что "меня судят за "Христа, за веру". Отметил, что на никого не обижается.

"Только передаю следователя и прокурора в руки Божьи, пусть им воздастся за сегодняшний день", - отметил он какое-то такое своеобразное проклятие.

При этом охрана суда сказали ему выходить, но начал рассказывать, что общается с журналистами. Но все такое под конвоем покинул зал суда.

Дело Паши "Мерседеда" - детали

В начале апреля экс-настоятелю Лавры Павлу Лебедю вручили подозрение в разжигании межконфессиональной розни и отрицании действий страны-агрессора. Суд отправил его под домашний арест.

30 июня Соломенский суд Киева оставил экс-наместника Киево-Печерской Лавры под круглосуточным домашним арестом. Он должен был находиться под домашним арестом до 31 августа.

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности Петра Лебедя и сообщила ему новое подозрение.

Вас также могут заинтересовать новости: