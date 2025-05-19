Во многих обалстях завтра будут грозы.

В Украине на вторник, 20 мая, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"20 мая днем в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях грозы", - прогнозируют синоптики.

В указанных областях введен І уровень опасности, желтый.

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Напомним, на сегодня в ряде областей также объявлено предупреждение о непогоде. В частности, в южных, восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозы, а в юго-восточной части страны прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе погода в Украине будет оставаться переменчивой и прохладной, однако в конце недели в отдельных регионах ожидается повышение температуры. Об этом сообщил метеоэксперт Игорь Кибальчич.

Согласно его прогнозу, в первой половине недели большинство регионов накроет необычно холодная погода с интенсивными осадками. Кое-где возможны грозы и сильные порывы ветра.

Температуры начнут расти с середины недели, особенно это будет заметно на юге и востоке страны.

Самые низкие температуры, по его словам, будут держаться в западных и северных районах Украины.

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