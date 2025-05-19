Сын Трампа иронично 'подколол' жену Байдена из-за его болезни

Трамп-младший также поделился теорией, что Байден мог болеть еще во время президентства, но скрывал диагноз.

Сын президента США Дональд Трамп-младший иронично отреагировал на новости о том, что у экс-президента Джо Байдена диагностировали рак простаты.

В социальной сети X Трамп-младший спросил, как жена Джо Байдена - доктор Джилл Байден - могла не заметить рак у мужа. Впрочем, бывшая первая леди является доктором педагогических наук.

В другом посте он распространил сообщение из сети о том, что рак простаты легче всего диагностировать, а до уровня метастазов необходимо было ждать 5-7 лет без лечения. Автор сообщения предполагал, что Байден мог иметь рак простаты во время своего президентства и не сообщить обществу об этом.

Видео дня

"Я хочу знать, как доктор Джилл Байден пропустила пятую стадию метастатического рака, или это еще одно сокрытие?" - написал Трамп-младший.

Почему Джилл Байден имеет звание доктора

Бывшая первая леди США Джилл Байден имеет степень доктора педагогических наук (Ed.D.). Бывшая первая леди активно использует почетное звание "доктор", за что ее критиковали в медиа.

Ранее писатель Джозеф Эпштейн критиковал ее за это, заявляя, что это "выглядит мошеннически и даже комично". Эпштейн утверждал, что в современных университетах называть себя "доктором" в социальных и гуманитарных науках неуместно.

Впрочем, 330 ученых встали на защиту Джилл Байден и настаивали, что она заслужила это почетное звание.

Болезнь Байдена - что известно

Как сообщал УНИАН, экс-президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты. Сообщается, что диагноз поставили после того, как врачи обнаружили небольшой узел, который требовал дальнейшей оценки.

"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами", - заявили представители Байдена.

По данным CNN, Байдену поставили диагноз рак простаты, который характеризуется 9 баллами по шкале Глисона (5-й класс) с метастазами в кости.

Вас также могут заинтересовать новости: