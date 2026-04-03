На создание украиноязычного контента правительство потратит 4 миллиарда гривен, – министр культуры

Цель – составить конкуренцию российскому контенту, который в настоящее время доминирует в украинском интернет-сегменте.

На создание украиноязычного контента – игровые и документальные фильмы, музыка, анимация, театр, выставки, аудиовизуальные шоу – правительство в течение текущего года потратит 4 миллиарда гривен, сообщила на брифинге вице-премьер-министр по гуманитарной политике, министр культуры Татьяна Бережная, сообщает корреспондент УНИАН.

Она рассказала, что согласно результатам исследований, русскоязычный контент потребляют 71% украинских пользователей интернета. Что касается подростков, то в возрасте 14-17 лет просматривают российский контент 59% пользователей. В частности, российский мультфильм "Маша и Медведь" в прошлом году в Украине посмотрели 8000 миллионов раз.

При этом министр отметила, что "украинцы потребляют российский контент не намеренно, не основываясь на убеждениях или ценностях, а потому, что отсутствует качественная украинская альтернатива, а также руководствуясь алгоритмами цифровых платформ, где контент из России потребляется по инерции. Это потому, что нет качественной украинской альтернативы". В то же время российский культурный продукт, особенно среди детей и подростков, влияет на формирование мировоззренческих основ его потребителей.

Видео дня

Для того, чтобы составить конкуренцию российскому продукту, правительство приняло решение профинансировать создание украинского контента. С этой целью объявлен конкурс на создание украинского культурного продукта. Все желающие могут подавать свои заявки до 28 мая. А дальше соответствующая конкурсная комиссия будет определять победителей, и в августе текущего года победители получат бюджетное финансирование на свои проекты.

Бережная рассказала, что конкурсанты могут подавать заявки в семи номинациях: игровые фильмы, документальные фильмы, музыка, анимация, театр, выставки, аудиовизуальные шоу.

"Подать заявку на конкурс могут юридические лица всех форм собственности, частные лица, государственные учреждения, известные режиссеры, дебютанты, институты гражданского общества. Прием заявок мы начинаем сегодня и продлится до 28 мая. Набор документов будет минимальным", – заверила Бережная.

С победителями конкурса будут заключены договоры, и они получат финансирование. Оно будет двух типов: 100% финансирования получат детский контент, авторские фильмы и анимация; 50% – сериалы и документальные фильмы, то есть коммерчески перспективный формат. Решение о победителях будут принимать эксперты – люди с опытом в каждой из семи номинаций, которые составят семь соответствующих комиссий.

"Конкурсная процедура будет максимально прозрачной", – обещает Бережная.

Также она рассказала о распределении средств по категориям:

"Нет фиксированного верхнего предела. Реалистичность бюджета будут оценивать эксперты. А для себя мы понимаем, что на кинопродукт (документальное, игровое кино, сериалы, мультфильмы) мы предусматриваем около 2,6 млрд грн. На другие виды - музыку, перформативное и визуальное искусство – 1 млрд. и на аудиовизуальные шоу и контент социальных сетей – 300 млн. грн.".

Поддержка украинского языка правительством: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что языковой омбудсмен Елена Ивановская считает, что пользователи Instagram, Facebook, Telegram, TikTok и YouTube должны вести свои страницы на украинском языке. В частности, речь идет о мастерах бьюти-сферы, тарологах, блогерах и других ФЛП, которые продвигают свои услуги в социальных сетях. Ивановская пояснила, что в случае, если страница используется для работы или продвижения услуг, она подпадает под требования языкового законодательства. Языковой омбудсмен добавила, что другие языковые версии могут существовать, однако они не должны содержать больше информации, чем украинская.

Также мы писали, что, по мнению языкового омбудсмена, штрафы за нарушение языкового законодательства нужно повысить, ведь "3400 или даже 5800 – это не та сумма, которая вправит мозги". Ивановская поделилась, что в 2025 году было на 26% больше мероприятий государственного контроля, чем в 2024-м. Она связала это с тем, что "сограждане стали менее терпимыми к нарушению их языковых прав". Языковой омбудсмен привела данные, что за два первых месяца 2026 года проведено уже 100 государственных проверок.

Вас также могут заинтересовать новости: