По словам министра, те, кто не захотят возвращаться, тоже могут быть полезными для Украины.

После окончания полномасштабной войны в Украину может вернуться примерно 30% беженцев. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины - министр национального единства Украины Алексей Чернышов в интервью Welt.

Он отметил, что как только завершатся боевые действия и начнется стабильный мир, именно такое количество беженцев серьезно будет думать о возвращении. Другая же часть, вероятно, может выдвигать дополнительные условия для этого решения. Также будут и те, кто не захочет возвращаться.

"Но они (те, кто не желают возвращаться - УНИАН) тоже могут быть полезными для Украины. И они уже помогают: поддерживают украинское общество, украинскую армию и делают многое. Я горжусь ими. У каждого своя роль в этой войне", - отметил Чернышов.

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По его словам, нашему государству нужны украинцы, чтобы отстроить и развивать страну. В то же время Чернышов заверил, что государство будет поддерживать и всех тех, кто останется за рубежом.

"Мы заинтересованы в их профессиональном развитии. В определенный момент они смогут использовать этот опыт в Украине. Дело в том, что если Украина будет успешной в экономическом и демократическом плане, с ее программой реформ, люди будут возвращаться в Украину. Мы видели это в других европейских странах. Например, в Польше", - подчеркнул министр.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Как писал УНИАН, в Чехии продлили защиту для некоторых украинских беженцев. Получить специальное разрешение на долгосрочное проживание в стране смогут те украинцы, которые проживают в Чехии более двух лет.

В то же время опрос показал, что среди молодежи Польши ухудшилось отношение к украинским беженцам. Отмечается, что только 16% опрошенной молодежи имеют положительное отношение, тогда как 37% - отрицательное.

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