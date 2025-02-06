В Чехии продлили защиту для некоторых украинских беженцев: кто сможет ее получить

Украинские беженцы смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание в стране.

Президент Чехии Петр Павел подписал ряд законов, один из которых касается расширения защиты украинских беженцев. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Отмечается, что беженцы из Украины, которые проживают в Чехии более двух лет, смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание в стране. Это касается только экономически самостоятельных людей, которые обеспечены жильем и не пользуются системой льгот для беженцев. Также их дети должны посещать чешские школы.

Кроме того, Павел подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за несанкционированную деятельность в пользу других стран.

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Также был подписан закон, который требует от россиян отказываться от своего гражданства для получения чешского. После его вступления в силу россиянам придется предоставить доказательство того, что они действительно отказались от гражданства РФ. Это не касается только тех, кто ищет в стране убежище.

Украинские беженцы в Чехии - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что в конце 2024 года Чехия готовилась к новой волне украинских беженцев. Это было связано с энергетической ситуацией в нашей стране.

Кроме того, данные Министерства труда и социальных вопросов Чехии показали, что в Чехии украинские беженцы зарабатывают больше, чем страна на них тратит. Отмечается, что в этом государстве помощь на одного беженца в среднем составляет 291 евро.

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