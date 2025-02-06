В Чехии продлили защиту для некоторых украинских беженцев: кто сможет ее получить

Президент Чехии Петр Павел подписал ряд законов, один из которых касается расширения защиты украинских беженцев. Об этом сообщается на его официальном сайте

Отмечается, что беженцы из Украины, которые проживают в Чехии более двух лет, смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание в стране. Это касается только экономически самостоятельных людей, которые обеспечены жильем и не пользуются системой льгот для беженцев. Также их дети должны посещать чешские школы.

Кроме того, Павел подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за несанкционированную деятельность в пользу других стран.

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Также был подписан закон, который требует от россиян отказываться от своего гражданства для получения чешского. После его вступления в силу россиянам придется предоставить доказательство того, что они действительно отказались от гражданства РФ. Это не касается только тех, кто ищет в стране убежище.

Украинские беженцы в Чехии - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что в конце 2024 года Чехия готовилась к новой волне украинских беженцев. Это было связано с энергетической ситуацией в нашей стране.

Кроме того, данные Министерства труда и социальных вопросов Чехии показали, что в Чехии украинские беженцы зарабатывают больше, чем страна на них тратит. Отмечается, что в этом государстве помощь на одного беженца в среднем составляет 291 евро.

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