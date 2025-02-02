На реальные действия людей, выехавших за границу, будет влиять контекст, считает эксперт.

Люди, которые выехали из Украины в связи с войной и заявляют сейчас, что не планируют возвращаться, мыслят "максимально субъективно". На самом же деле на реальные действия этих людей в будущем будет влиять контекст, считает социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк. Об этом она сказала в интервью Video NV.

"Эти данные максимально субъективны, потому что это то, что человек думает о том, что он сделает в будущем. Это намерение относительно намерения. Никто не знает, когда и каким образом закончится война, что в Украине будет происходить после этого. На реальные действия этих людей будет влиять именно этот контекст", - пояснила она.

И хотя люди едут туда, где лучше, отметила социолог, но все же "дома лучше по умолчанию". А для того, "чтобы это конвертировалось в действие, в возвращение, нужно, чтобы было лучше в более широком контексте".

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"Экономическом в частности: у меня есть работа в Украине, устойчивый доход, у меня есть где жить. Потому что для людей, которые потеряли свои дома, которые разрушены или на оккупированных территориях, это важно", - подчеркнула Близнюк.

Также, по ее мнению, для человека, который принимает решение, возвращаться или нет, важно понимать, видит ли он в Украине будущее свое и своих детей, может ли "вырисовать себе трек жизни хотя бы на 10 лет вперед":

"Люди без планов не могут жить, так устроена наша психика".

Существенное значение имеет, по мнению, социолога, и отношение к людям, которые выехали. По ее словам, "мы вынуждены будем относиться к мигрантскому сообществу как к ресурсу".

"Например, так относится к своим людям Израиль. Большая диаспора - это ресурс, немалый и важный, с которым надо научиться работать. У нас еще не было такого опыта ни как у государства, ни как у общества. Я убеждена, что если мы сможем сформировать такое отношение, это будет иметь очень классные последствия для нас", - отметила эксперт.

Отдельно она сказала о молодых людях 18-25 лет, которые, по словам Близнюк, в любом обществе являются максимально мобильными, которые "ищут, где лучше, интереснее, прикольнее".

"Должна напомнить, что, когда страны Балтии вступили в ЕС, чуть ли не вся эта группа до 30 лет выехала. Был шок, потому что остались только пенсионеры, демографический кризис и тому подобное. Потом все это выровнялось. Это я к тому, что страны сталкиваются с подобным вызовом и без войны. Единственное, что мы можем сделать, - чтобы государство или город стали привлекательными, чтобы молодые люди были именно здесь", - отметила она.

Эксперт привела пример ситуации 2019-2020 годов, когда был бум IT-индустрии, и ребята, которые работали в этой сфере, преимущественно оставались в Украине, но работали на западные компании.

По ее словам, "это было связано с экономикой и системами налогообложения, однако соотношение стоимости и качества жизни в Украине было для них значительно привлекательнее, чем переезд куда-то в Европу или тем более в Штаты, где им пришлось бы тратить всю свою зарплату на коммунальные нужды".

Поэтому, по мнению Близнюк, "надо просто понимать, как мы можем привлечь их".

Украинские беженцы за границей: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Британия смягчила визовые правила для украинцев, что упростит воссоединение семей. Британское правительство разрешило украинцам, которые не имеют постоянного вида на жительство в Британии, выступать спонсором для получения разрешения на прибытие в страну их собственных детей. Однако это разрешение не распространяется на случаи, когда украинцы хотят привезти в Британию других близких родственников, в частности родителей, а также братьев и сестер.

Как прогнозирует Нацбанк, ожидается, что в этом году из Украины уедут еще 200 тыс. человек, но потом они вернутся. Отмечается, что с 2026 года начнется возвращение людей в Украину (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).

В Чехии, Польше и Германии хотят создать центры возвращения украинских беженцев, которые должны облегчить украинцам процесс возвращения на родину. Новые институты должны помогать украинцам в возвращении и одновременно служить культурными и общественными центрами.

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