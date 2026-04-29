'Играем в демократию': военный призвал вводить более жесткие меры против уклонистов

Нужно прекратить "играть в демократию" и внедрять действенные механизмы воздействия на тех, кто уклоняется от воинского учета. Об этом заявил ветеран с позывным "Терапевт" в интервью "Суспільному".

По мнению военного, государство должно действовать более решительно, поскольку ситуация на фронте требует постоянного пополнения ресурсов. Как отмечает ветеран, идея об ограничении финансовых возможностей для тех, кто не обновил данные, вполне обоснована.

"Я считаю, что нужно действовать более жестко на самом деле, потому что иначе мы не победим. Идея с блокировкой карт тех, кто не стоит на воинском учете – мне очень нравится. Это теневая экономика, давайте посмотрим правде в глаза. Налоги – это оружие", – подчеркнул "Терапевт".

Видео дня

Он считает, что власть не должна абстрагироваться от этой проблемы, ведь армия истощена, а кадров катастрофически не хватает.

"Нужно снять розовые очки и понять, что мы застряли здесь надолго, и выбора, кроме борьбы, у нас нет. Договориться не удастся", – подчеркнул мужчина.

Ветеран акцентировал внимание на том, что ответственность за мобилизационные процессы лежит не только на ТЦК. По его мнению, этот вопрос должен решать законно избранное демократическое правительство, которое не должно абстрагироваться от проблемы. Как отмечается в беседе, люди на фронте истощились, а нехватка вооружения и квалифицированных кадров стала критической.

"Нам нужно переходить на военные рельсы и понимать, что, скорее всего, избежать этого будет невозможно, и каждый придет и заменит тех, кто уже погиб или получил такие ранения, которые не позволяют ему выполнять должностные обязанности. Это самосознание человека. На это повлиять невозможно. Это воспитание", – пояснил "Терапевт".

Отдельно боец затронул острую тему самовольного оставления части (СОЧ), которое он называет следствием страха и нежелания служить.

"Довольно грустно, знаете, когда в начале широкомасштабной войны люди уходили в СЗЧ, им давали условный срок, и они вместо войны, пребывания в зоне боевых действий, сидели дома. И ты сидишь и думаешь: а я чем хуже? СЗЧ – это ресурс, к сожалению. С одной стороны, у нас есть эмоции и человек: обиды на общество, на государство, на многое другое. С другой стороны, у нас есть большая проблема, которая несет на самом деле не только смерть, но и отсутствие какого-либо будущего", – поделился военный.

По его мнению, промедление с жесткими решениями приводит к трагическим последствиям, которые ветеран видит собственными глазами.

"Мне это не совсем понятно. Мы играем в демократию во время войны. Потому что, мол, "герои не умирают". К сожалению, умирают...", – подытожил он.

Право или обязанность

Ранее УНИАН писал о мнении, высказанном Маси Найем, ветераном и правозащитником. Мужчина рассказал, что ему значительно легче жить без одного глаза, чем было бы "с постоянным чувством вины, что вот тот парень ушел, воевал, молодец, я тоже мог уйти, я не ушел, нашел тысячи причин, в которые я сам, честно говоря, не верю".

Добавим, что в Верховной Раде обсуждают более жесткие меры для тех, кто уклоняется от мобилизации. Обсуждаются различные варианты: новые штрафы, ограничение доступа к отдельным госуслугам, финансовые санкции и другие административные ограничения для тех, кто игнорирует повестки или не обновляет военно-учетные данные.

