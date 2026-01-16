Уклонисты будут чувствовать себя вторым сортом, у них всегда будет чувство вины, - Найем

Он отметил, что у него есть вопрос к этим людям, как они будут разговаривать со своими сыновьями.

В дальнейшей жизни в Украине мужчинам, уклоняющимся от мобилизации, будет сложно, потому что у них всегда будет возникать чувство вины.

Такое мнение в интервью LIGA высказал Маси Найем, ветеран и правозащитник, отвечая на вопрос об отношении к уклоняющимся.

"Мне их жаль. Потому что я не знаю, как они будут жить. Они будут жить в этой стране, они будут чувствовать себя вторым сортом. Им всегда будет стыдно. Я уверен, что чувство вины у них всегда будет. И это очень тяжело", - отметил он.

Найем добавил, что ему значительно легче жить без одного глаза, чем было бы "с постоянным чувством вины, что вот тот парень пошел, воевал, молодец, я тоже мог пойти, я не пошел, нашел тысячи причин, в которые я сам, честно говоря, не верю".

"Те, кто говорят: "Пусть дети депутатов пойдут", - они сами не верят в эти вещи. Я уверен, что они в сложные времена, когда сидят на кухне, набухаются со своими друзьями, потом все выходят из комнаты, и этот человек сидит, я понимаю, что он встречается с ужасом... Это очень мужская история - воевать. Женщины тоже это делают невероятно классно, но, по сути, это мужская история, в том смысле, что мы скорее присущи войне. И ты в этот момент не пошел", - сказал ветеран.

Он также сказал, что мужчинам будет сложно говорить с сыновьями: "Ты с ним увидишься, как ты будешь с ним говорить, что ты ему скажешь? Где ты был на войне? Я то-то делал... Вот у меня вопрос к этим людям, как они будут говорить со своими сыновьями. И это очень сложно. Я по-человечески могу понять их попытку убежать от этой ответственности, но это нечестно", - подчеркнул Найем.

Усиление ответственности за уклонение от мобилизации

Как сообщалось, ранее Андрей Осадчук, народный депутат от фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности отметил, что в парламенте проходит дискуссия об усилении ответственности за уклонение от мобилизации.

Он добавил, что, насколько он понял, речь идет, в частности, о приравнивании наказаний за уклонение от мобилизации "примерно к тому, что существует за неуплату алиментов".

В то же время Осадчук отметил, что если речь идет о каких-то дополнительных ограничениях, в частности, лишении права управления транспортными средствами или блокировании счетов в банке, то "это уже и так есть".

