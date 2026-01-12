В Раде обсуждают ужесточение ответственности за уклонение от мобилизации, - нардеп

По мнению политика, парламент "пытается решать наказаниями сложные проблемы".

В Верховной Раде Украины проходит дискуссия об усилении ответственности за уклонение от мобилизации.

Об этом в эфире Radio NV сказал Андрей Осадчук, народный депутат от фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. Отвечая на вопрос о потенциальном усилении ответственности за уклонение от мобилизации, он отметил, что "не участвовал в этих заседаниях".

"Но я знаю, что такое заседание проводилось как минимум одно на уровне спикера Верховной Рады. Там были предложения от фракций и групп. Если коротко, насколько я это понял, – это приравнивание наказаний за уклонение от мобилизации примерно к тому, что существует за неуплату алиментов", – отметил парламентарий.

В то же время Осадчук добавил, что если речь идет о каких-то дополнительных ограничениях, в частности, лишении права управления транспортными средствами или блокировании счетов в банке, то "это уже и так есть".

"Вместо того, чтобы разбираться глубоко с причинами, Верховная Рада Украины снова пытается решать наказаниями сложные проблемы", – сказал депутат.

Как отметил Осадчук, "такая дискуссия в Верховной Раде идет", и он это подтверждает. Однако есть еще один важный вопрос.

"Но то, что Буданов поднял дискуссию, что давайте начнем разбираться с тем, насколько эффективно работает ТЦК, – я думаю, это в определенной степени отодвинет тему наказаний на второй план. Потому что действительно нужно сначала разобраться с ТЦК", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее инкассаторы одного из банков решили заработать на перевозке мужчин призывного возраста к границе с Венгрией.

Правоохранители остановили одну из таких махинаций. За эту услугу мужчина, которого везли к границе, должен был заплатить 16 тысяч 500 долларов. Часть этой суммы он уже успел передать, а остальное должен был заплатить в случае попадания на территорию Венгрии.

