Проститься с политиком будет возможность у тех, кто в эти дни находится во Львове.

Нардепа Андрея Парубия, который погиб от пули киллера накануне, похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом в своем телеграм сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый.

По его словам, в понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра начнется парастас (заупокойное богослужение).

А на следующий день, то есть во вторник, 2 сентября, там же в Соборе святого Юра в полдень стартует похоронная церемония.

Видео дня

"Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания. Захоронение - на Лычаковском кладбище", - сообщил мэр Львова.

Убийство Андрея Парубия: последние новости

Как писал УНИАН, стало известно, что некоторое время назад Парубий пытался получить государственную охрану, но ему отказали. Чиновники сослались на то, что согласно закону такая охрана ему не может быть предоставлена.

Также мы рассказывали, что модераторы соцсетей Андрея Парубия опубликовали обращение к убийце. В посте они отметили, что убит был "великан духа", но им не удастся убить "Дух извечной стихии, сохранивший нас от московского потопа".

Вас также могут заинтересовать новости: