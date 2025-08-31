Модераторы паблика под названием "Андрей Парубий" опубликовали обращение к убийцам политика.
В Facebook-аккаунте сообщества появился пост "для тех, кто ненавидит Украину". Модераторы отметили, что киллеру и заказчикам удалось убили "великана духа, без сомнения - Проводника Украинской Нации в новейшие сутки существования нашего государства".
"Удалось, так же, как вам удалось убить Коновальца, Бандеру, Сциборского и многие другие горячие сердца и светлые умы Украинской Нации - подло, в спину, из-за угла. Но вам не удастся убить Дух извечной стихии, сохранивший нас от московского потопа и поставивший на грани двух миров творить новую жизнь. Тот Дух будет жить в новых борцах, рождать новых Проводников, новых рыцарей. На благо Украины, на погибель - Москве", - говорится в публикации.
Модераторы отметили, что "упал один, но восстанет сотня", а также пообещали месть за смерть Парубия. Завершили пост адаптацией стихотворения Тараса Шевченко:
"Москва-домовина
Розвалиться… і з-під неї
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..
Слава Україні! Героям Слава!"
Убийство Андрея Парубия - главные новости
30 августа во Львове неизвестный застрелил народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Личность нападавшего и обстоятельства преступления устанавливаются. Киллера, переодетого в курьера, до сих пор ищут.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что убийство Парубия было тщательно подготовлено. По его словам, делается все для раскрытия этого преступления. К расследованию привлекли Службу безопасности Украины.