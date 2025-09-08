Среди обнаруженного – значки с надписью "За взятие Будапешта" и "Общество борьбы за трезвость".

Во время обысков у подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия, проведенных 1 сентября, правоохранители обнаружили боеприпасы, а также ордена и медали времен СССР. Об этом говорится в решениях Галицкого районного суда Львова, которыми наложен арест на найденное имущество.

Согласно постановлениям суда, обыски проводились в квартире подозреваемого львовянина Михаила Сцельникова и по месту его задержания в поселке Колодиевка Хмельницкой области.

Кроме одежды, обуви, нескольких мобильных телефонов и документов, в квартире подозреваемого обнаружили 50 гильз к патронам, глушитель, 85 контейнеров для пластиковых гильз, два пиротехнических изделия, четыре блокнота с рукописными записями, бумагу с выписками из законодательства.

Кроме того, правоохранители нашли 33 ордена и медали СССР и Украины, 25 значков и металлических звездочек, а также нагрудный знак с надписью "За взятие Будапешта", значки с надписью "Общество борьбы за трезвость".

Убийство Андрея Парубия - детали

30 августа во Львове мужчина, замаскировавшись под курьера, застрелил народного депутата от фракции "Европейская солидарность", бывшего спикера Верховной Рады.

По подозрению в убийстве политика правоохранители задержали 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова. Он подозревается в незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь народного депутата.

В разговоре с журналистами Сцельников признал свою вину, отметив, что отомстил украинской власти. Мужчина опроверг информацию СМИ о том, что российские спецслужбы шантажировали его возвращением тела погибшего на войне сына. По его словам, он хочет получить приговор, чтобы его обменяли в Россию и там он якобы будет искать тело своего сына.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

Бывшая жена Сцельникова Елена Чернинька рассказала, что после того, как их общий сын пошел воевать за Украину, он поссорился с отцом из-за разногласий в политических взглядах. Женщина также добавила, что давно развелась с мужем и воспитывала сына самостоятельно.

