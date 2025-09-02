Мужчина отрицает шантаж со стороны российских спецслужб.

Подозреваемый в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия признает, что убил его и хочет пойти на обмен, чтобы в России найти тело своего сына. Об этом он сказал в комментарии журналистам в Галицком райсуде Львова сегодня, 2 сентября, где ему будут избирать меру пресечения.

В видео, которое разместило "Еспресо" подозреваемый в разговоре с журналистами признал свою вину, отметив, что отомстил украинской власти.

"Да, я признаю, что я его убил", - сказал он.

Он отрицает информацию в СМИ о том, что российские спецслужбы шантажировали его из-за погибшего сына, относительно возвращения его тела.

"Это не правда. Все, что я хочу - чтобы скорее был приговор. Да, я признаю, я его убил. И хочу проситься, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я смог поехать и найти тело своего сына", - подчеркнул он в разговоре с представителями СМИ.

В ответ на вопрос, почему он убил именно Парубия, который сейчас в оппозиции, а не у власти, подозреваемый ответил:

"Потому, что он был рядом".

"Если был бы Петя. Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя", - добавил он, вероятно, имея в виду лидера партии "Европейская солидарность" и экс-президента Украины Петра Порошенко.

Убийство Парубия - детали

Как сообщал УНИАН, в субботу, 30 августа, во Львове убили украинского политика, общественного деятеля, бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Андрей Владимирович Парубий - родился 31 января 1971 года в Шептицком (Червонограде) Львовской области. В 1994 году окончил исторический факультет Львовского государственного университета, а в 2001 году - аспирантуру на кафедре политологии и социологии Национального университета "Львовская политехника".

В СМИ со ссылкой на свои источники сообщалось о том, что россияне, воспользовавшись трагедией отца, сказали ему, что отдадут тело сына за убийство любого известного украинского политика.

Подозреваемый в убийстве Парубия имел сына-военнослужащего, который в 2023-м году пропал без вести на Бахмутском направлении. Впоследствии якобы начал общаться с представителями РФ, которые, вероятно, предоставили ему информацию, что сын погиб.

