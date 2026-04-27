Тяжёлая промышленность Украины потеряла до 40% мощностей из-за войны, но остаётся драйвером восстановления, - СМИ

В настоящее время отрасль сталкивается с рядом системных проблем.

Украинская тяжелая промышленность понесла значительные потери из-за войны, однако продолжает работать и играть ключевую роль в экономике и обороне страны. Впрочем, несмотря на падение производства и потерю активов, отрасль демонстрирует способность к адаптации и остается основой будущего восстановления. Об этом говорится в новом исследовании на Liga.Net.

До полномасштабного вторжения промышленный сектор составлял 24,8% ВВП Украины (около $200 млрд), а отрасли тяжелой промышленности обеспечивали более $40 млрд валютной выручки и значительную часть экспорта. В частности, металлургия генерировала до 10,3% ВВП с учетом косвенных эффектов и приносила $22,2 млрд экспортной выручки.

После начала войны ситуация ухудшилась: в первой половине 2022 года экономика сократилась почти на 30%, а промышленность - на 37%. Украина потеряла 30-40% сталелитейных мощностей, в частности из-за разрушения предприятий в Мариуполе. Доля промышленности в ВВП снизилась до 19% по состоянию на 2024 год.

Сейчас отрасль сталкивается с рядом системных вызовов. Среди них - потери активов на $14,4-17,5 млрд, дефицит 20-30% рабочей силы, рост стоимости логистики на 50% и потеря 40% энергетических мощностей. Дополнительным фактором давления является введение экологического механизма CBAM в ЕС, что может стоить украинской металлургии до $1,4 млрд экспорта.

Несмотря на эти трудности, в 2025 году экономика демонстрирует признаки восстановления: ВВП вырос на 1,8-2,2%, а одним из драйверов стали именно промышленность и строительство. Растет и доля машиностроения - до 9,1% в структуре реализации продукции. Кроме того, тяжелая промышленность обеспечивает существенную долю украинского ВПК за счет поставок сырья, материалов и компонентов.

Эксперты отмечают: тяжелая промышленность остается ключевым элементом восстановления страны. Общие потребности в восстановлении оцениваются в $524 млрд, и именно промышленность должна обеспечить строительные материалы, оборудование и инфраструктурные решения.

"Каждая гривня, вложенная в развитие машиностроения или металлообработки, запускает длинную производственную цепочку по всей стране", - отметил народный депутат Дмитрий Кисилевский.

В правительстве также подчеркивают важность промышленной политики: по словам премьер-министра Юлии Свириденко, приоритетом является создание условий для развития производства с высокой добавленной стоимостью и интеграции с европейскими рынками.

Как известно, металлургия остается одним из ключевых доноров украинского бюджета: крупнейшие компании отрасли за 5 лет уплатили почти 200 млрд грн налогов. Падение в отрасли - это прямые потери валютной выручки и доходов бюджета.

