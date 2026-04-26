Терехов к 40-й годовщине аварии на ЧАЭС: Жизнь человека должна быть главным приоритетом

Жизнь человека должна стать главным приоритетом в будущей Украине, где безопасность должна проявляться в повседневной заботе о людях, а развитие технологий не может идти вразрез с ответственностью. Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов в своем обращении к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

"40 лет назад Чернобыль отнял у людей не только дома. Он отнял спокойствие. Отнял доверие к воздуху, который в мгновение ока стал отравленным радиацией и страхом. Отнял уверенность в том, что родные вернутся со смены. Отнял право жить обычной жизнью и не бояться невидимого врага. Но среди того страха были люди, которые пошли навстречу беде, чтобы спасти других. Пожарные. Энергетики. Медики. Военные. Все, кто в те дни встал между катастрофой и жизнью. Многие заплатили за это здоровьем. Многие – жизнью", – отметил Терехов.

Поэтому, подчеркнул он, память о Чернобыле – это не сухие даты. Это очень простая истина: безопасность человека должна быть превыше всего. Превыше безразличия, спешки или любых решений, за которые потом расплачиваются человеческими судьбами.

"Урок Чернобыля мы должны запомнить навсегда. Жизнь человека должна быть главным приоритетом для всех, кто принимает решения. И когда наступит мир, мы восстановим не просто дома, дороги и города. Мы построим страну, где безопасность – не лозунг, а ежедневная забота о людях. Страну, которая развивает технологии, но не забывает об ответственности. Которая бережет природу. Которая делает выводы и не повторяет ошибок. Это наш долг перед теми, кто спасал мир тогда. И перед детьми, которые будут жить здесь после нас", – подчеркнул Игорь Терехов.