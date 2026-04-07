Федоренко объяснил, что мешает решению проблем с СЗЧ и мобилизацией в Украине

По словам военного, люди, уклоняющиеся от мобилизации, не несут ответственности.

Для предотвращения самовольного оставления частей (СЗЧ) и усиления мобилизации необходима законная ответственность и ответственность среди людей. Также нужно, чтобы люди понимали, каковы условия войны. Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Суспільного.

Говоря о причинах СЗЧ, он сказал, что есть три составляющие. Первая – это сложность выполнения задач в армии. Вторая составляющая – определенная категория "снята с выполнения задач", не дойдя до поля боя или учебного центра.

"Если усилить ответственность за самовольное отсутствие, ни один народный депутат на это не пойдет. Потому что за него, не дай Бог, не проголосуют в следующий раз. Понимаете, в чем ситуация? Только отдельные, те, кто понимает, что такое война, поднимают этот вопрос и обсуждают. Все остальные играют на социальных настроениях. Об этом тоже нужно помнить. То есть отсутствие ответственности", – заявил он.

Третья составляющая, по словам командира, – это ответственность за уклонение от мобилизации.

"Те, кто сейчас сидят по домам. Какая ответственность? Более того, а что происходит в информационном пространстве? И когда мы говорим о положительных решениях, даже когда человек был принудительно мобилизован, он прошел надежную подготовку, обучение, попал в армию, выполняет боевые задачи, получает государственные награды. Об этом же почти никто не рассказывает, это неинтересно. О героях в современности речь не идет. А если кого-то затащили в автобус, так об этом говорит вся страна три дня. Ну, соответственно, один негативный случай знает вся страна, а сотни положительных, к сожалению, не освещаются, потому что это неинтересно", – пояснил Федоренко.

То есть, как отметил он, это вопрос и информационной политики в том числе, которая проводится.

"Но для улучшения мобилизации, я искренне считаю, лучшим инструментом было бы поощрение за счет социальных гарантий, в частности увеличение денежного содержания, а также дивидендов за подписание контракта. Над этим Министерство обороны, согласно публичным заявлениям, которые находятся в процессе обсуждения, работает уже сейчас", – резюмировал командир.

Мобилизация в Украине: что говорят военные

Как сообщал УНИАН, командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины генерал-майор Олег Апостол заявил, что поток добровольцев, пополняющих подразделения Сил обороны через рекрутинговые центры, стал меньше, чем был ранее. Гражданские живут в ожидании перемирия и победы, а тем временем бойцам на передовой нет замены.

Апостол пояснил, что нехватка людей приводит к тому, что нет замены тем, кто стоит на позициях, нет ротации, нормального отпуска.

"Хотя что касается последнего, то мой принцип таков, что все военнослужащие должны дважды в год бывать в отпуске", – уточнил Апостол.

По его словам, люди не до конца понимают, насколько важно быть вместе с теми ребятами, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины.

