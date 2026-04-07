'Собирать вещи и догонять брата': история двух бойцов, которые решили вернуться из СОЧ

Братья с позывными "Псих" и "Мрамор", которые ушли на фронт в возрасте 19 и 21 года, вернулись в ряды Вооруженных сил после самовольного оставления части. О деталях этой истории рассказали в Telegram-канале 63-й отдельной механизированной бригады.

Как выяснилось, причиной СОЧ стал длительный конфликт с руководством. У бойца с позывным "Псих" диагностировали невропатию нижней конечности, однако должной помощи мужчина не получил. Он рассказал, что долгое время его "кормили обещаниями" и не подписывали необходимые документы для лечения.

"Командование батальона мне не дало направление на лечение. Написали, что я самовылечился. Это как-то так задело. Вроде бы делаешь работу, нет замечаний, стараешься во всем, а на тебя забивают", – рассказал "Мрамор" уже о своей ситуации с ранением.

Первым в СОЧ ушел старший брат.

"Когда я узнал, что он ушел в СОЧ, то был рад. Раз он уже ушел, то понял, что все – значит, надо собирать вещи, завершать свои дела и догонять брата", – вспомнил "Псих".

Вернуться ребят побудили изменения в подразделении: назначение нового руководства и переход 63-й бригады в Третий армейский корпус.

Военные признались, что очень скучали по побратимам, а новое командование предложило достойные условия и должности.

Представители корпуса сами связались с военными.

"Звонили из Третьего корпуса и говорили: "Возвращайтесь". Они узнали обо всем и сказали: "Все, ребята, готовьтесь. Можете хоть завтра возвращаться". Предложили гораздо лучшие должности, чем у нас были", – рассказали военные.

Братья убеждены, что сейчас большинство бойцов начнут возвращаться, поскольку отношение и условия службы реально улучшились.

"Моя мотивация для возвращения заключалась в том, чтобы дальше защищать Родину, не допускать их (оккупантов – ред. УНИАН) сюда и отстаивать наши границы", – поделился "Псих".

Несмотря на усталость и сложные испытания, воины не теряют оптимизма и четко понимают, за что стоят.

"Хочется, чтобы это поскорее закончилось, и мы могли воспитывать детей в нормальной Украине, а не в России. Но нужно еще немного поработать – отправить их (россиян – ред. УНИАН) к апостолу Петру", – подытожил "Мрамор".

Удары по РФ

В ночь на 6 апреля украинские дроны атаковали один из ключевых нефтяных объектов РФ в Новороссийске – терминал "Шесхарис".

В результате удара были повреждены нефтепроводы у причалов и часть инфраструктуры, что подтверждают спутниковые снимки и анализ специалистов. Этот терминал важен для перевалки нефти, поэтому удары могут нарушить логистику и работу российского энергетического сектора.

Добавим, что ВСУ поразили флагман Черноморского флота РФ – фрегат "Адмирал Макаров". Этот корабль является важной боевой единицей, способной запускать крылатые ракеты "Калибр" по территории Украины и выполнять широкий спектр задач в море.

Как пояснил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, даже повреждение такого судна существенно снижает возможности российского флота и его способность наносить удары.

