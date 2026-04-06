Дело не в 'плохих' командирах: военный омбудсмен раскрыла основные причины СЗЧ

Наибольшее число случаев СЗЧ фиксируется среди недавно мобилизованных.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова рассказала об основных причинах самовольного оставления части военнослужащими и подчеркнула, что "плохие командиры" – это вовсе не главная причина таких действий.

"Количество самовольных уходов обычно увеличивается с интенсивностью боевых действий, то есть причина не только в "плохих командирах". Статистика показывает, что конфликты с руководством не являются главным фактором. Больше всего случаев самовольного оставления части фиксируется среди только что мобилизованных новобранцев на БЗВП или тех, кто только что распределен по частям и еще не успел принять участие в боях", – рассказала она в интервью РБК-Украина.

Кроме того, отметила Решетилова, многие случаи СЗЧ происходят из-за того, что военный нуждается в лечении или ВЛК, но не получает помощи из-за отсутствия направления.

"Однако на первом месте в опросах всегда остается страх смерти и желание сохранить жизнь – и это абсолютно естественно", – говорит она.

Она добавила, что последняя проблема решается доверием к командиру, слаженностью и теплыми отношениями в коллективе, где каждый может положиться на побратима.

Решентилова также отметила, что информация о массовых нарушениях командирами прав военнослужащих не соответствует действительности:

"Большинство командиров в украинской армии абсолютно ответственны. Это люди, которые прошли очень сложный жизненный и боевой путь. Есть и исключения, но мы эти исключения знаем буквально поименно. У нас есть проблемные командиры, которых мы отдельно ведем, отслеживаем их деятельность. Но на самом деле большинство – не такие".

Омбудсмен добавила, что часто говорят, что лгут командиры, но редко упоминают о ситуациях, когда солдаты, договорившись между собой, отступают с опорных или наблюдательных пунктов, никому не сообщив, а потом оказывается, что на позициях никого нет, и из-за этого гибнут другие.

"И у меня, как у военного омбудсмена, возникает вопрос: на чью сторону я должна встать? Где здесь справедливость? На стороне тех, кто отступил, потому что в отношении них открыты уголовные дела, или командование заставляет их вернуться на позицию? Или на стороне тех, кто погиб из-за них, потому что они отступили и никому ничего об этом не сказали?", – отмечает она.

Она также добавила, что на некоторых участках между военнослужащим на позиции и командиром – целая пропасть в коммуникациях.

"Бывали такие случаи, когда я просто заставляла командиров звонить на позиции бойцам. Иногда мне говорили: "Что, я сам должен звонить солдату?". Ну, да, вы должны это сделать, потому что не смогли выстроить эффективную вертикаль, и нужно взять на себя ответственность и сделать это", – отмечает Решетилова.

СЗЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, Генеральным штабом ВСУ было упрощено возвращение военнослужащих после самовольного оставления воинской части.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что основной причиной самовольного оставления части является нежелание проходить службу, опасения за свою жизнь. По мнению Главнокомандующего ВСУ, чтобы не было проблем с мобилизацией, необходимо, чтобы представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) относились к мобилизованным "по-человечески".

Вас также могут заинтересовать новости: