Размер залога был оставлен в соответствии с решением суда от 22 апреля.

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 22 июля с альтернативным определение залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тыс гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, решение суда огласил следственный судья Вадим Ковтуненко.

"Ходатайство удовлетворить. Продлить... срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, то есть до 22 июля 2024 года включительно", - сказал судья. Видео дня

Размер залога был оставлен в соответствии с решением суда от 22 апреля.

Перед этим, прокурор Офиса генерального прокурора Сергей Демьянчук, который представляет сторону обвинения, сказал, что у органа досудебного расследования возникла необходимость, чтобы срок содержания Коломойского под стражей был продлен еще на 60 суток с альтернативной определения залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тыс гривен.

Прокурор отметил, что продолжают существовать риски, установленные по предыдущим постановлениям следственных судей. В частности, по его словам, основной риск - это сокрытие от органов досудебного расследования, возможность выезда за границу. Также к рискам он отнес возможность уничтожения, хранения или искажения документов и незаконное влияние на свидетелей.

При этом, бизнесмен Коломойский и его защитники не согласны с утверждениями прокурора и просили суд отказать в удовлетворении ходатайства стороны обвинения в полном объеме.

Адвокат Вячеслав Краглевич сказал, что указанный залог, который прокурор просит определить в виде альтернативы, является несоразмерным и не соответствует имущественному положению.

Также защитник отметил, что все риски, которые перечислил прокурор, на самом деле отсутствуют. "И соответственно, учитывая то, что риски отсутствуют у следственного судьи Шевченковского районного суда отсутствуют правовые основания удовлетворять данное ходатайство и подтверждать риски, которых нет", - сказал Краглевич.

В свою очередь адвокат Олег Пушкарь отметил, что ходатайство о продлении мероприятия и добавленные к нему материалы поданы прокурором с одной целью, и в частности, чтобы не дать следователю судьи никакой возможности принять объективное решение.

"Почему к материалам, которые обосновывают ходатайство, не приобщены допросы тех лиц, которые уже допрошены, и которые говорят, что никаких убытков нам не нанесен?", - подчеркнул Пушкарь.

Он отметил, что ранее председатель Правления АО КБ "Приватбанк" Герхард Беш в своих показах засвидетельствовал, что никаких убытков банка не было нанесено.

В этой связи, как сказал адвокат, уже три известные международные аудиторские компании проводили аудит банка и ни разу не обнаружили, что "Приватбанку" были причинены потери.

Пушкарь отмечает, о каком обоснованном подозрении может идти речь по делу, где нет происшествия уголовного правонарушения.

При этом адвокат Александр Лисак сказал, что "следствие навязывает "Приватбанку" версию, что банку причинен ущерб, но банк отмечает следующее: нам никакого вреда не было причинено".

Кроме того, Лысак добавил, что прокурором во время заседания не была доказана необходимость продления срока содержания под стражей.

Дела Коломойского - что нужно знать:

27 февраля состоялось судебное заседание, где бизнесмену Игорю Коломойскому продлевали меру пресечения. Адвокаты убеждали суд в невиновности своего подзащитного и приводили как документальные подтверждения своим словам, так и новыми показаниями функционеров ПриватБанка и чиновников Нацбанка. Несмотря на то, что показания свидетелей посыпались, суд оставил бизнесмена еще на два месяца в СИЗО, при этом уменьшил сумму залога на сто пятьдесят миллионов гривен.

11 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защитников Игоря Коломойского на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27.02.2024 о продлении срока содержания под стражей бизнесмена.

Сторона защиты объяснила, что в течение семи месяцев, когда идет следствие, суд успел опросить меньшинство свидетелей. Кроме того, адвокаты ссылались на состояние здоровья подзащитного и его хронические заболевания. Такое состояние бизнесмена подтвердил и врач, который проводил осмотр.

Но судья снова стал на сторону обвинения и оставил Игоря Коломойского под стражей.

22 апреля Шевченковский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня с альтернативным определением залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривен.

8 мая Игорю Коломойскому "сшили" новое дело и сообщили о подозрении в совершении преступления, которое якобы произошло... 21 год назад в Крыму. По данным следствия, подозреваемый якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как сообщается, четверо человек затем напали на адвоката и избили его (он выжил).

9 мая суд поддержал сторону обвинения и избрал меру пресечения украинскому бизнесмену в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога.

Адвокаты во время судебного заседания отметили, что сторона обвинения апеллирует к делу, не предоставляя никаких доказательств, подтверждающих вину бизнесмена. Кроме того, защита отметила, что сейчас Игорь Коломойский содержится под стражей в рамках другого уголовного производства. А значит, никаких рисков для этого следствия он не может нести.

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