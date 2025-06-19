Джобс рассказал о первой встрече с женой: это перевернет ваше представление об успехе

Этот принцип одного из самых известных бизнесменов мира изменит ваш взгляд на карьеру, любовь и выбор.

Известный своей жесткостью и перфекционизмом, Стив Джобс редко появлялся в историях, где он предстает теплым. Но один эпизод из его жизни - случайная встреча с будущей женой Лорен Пауэлл - открывает совсем другую сторону основателя Apple, пишет Inc.com.

В подготовительных заметках к знаменитому выступлению в Стэнфорде в 2005 году Джобс упоминал эпизод, который в итоге не попал в финальную версию. Это была история, как он заметил "действительно милую девушку" в первом ряду во время своего выступления в бизнес-школе Стэнфорда.

"Я смотрел на нее, забыв, о чем говорю, на полуслове", - вспоминал Джобс.

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После выступления Джобс должен был ужинать с важным клиентом, но вместо этого он бросился на парковку, чтобы догнать девушку и пригласить ее на свидание.

"Если бы это был последний день моей жизни, с кем бы я хотел поужинать?" - такой вопрос он задал себе перед тем, как принять решение.

Через 18 месяцев они поженились

Этой женщиной была Лорен Пауэлл. Джобс рассказал эту историю как пример того, как случайные встречи могут стать самыми важными моментами в жизни:

"Вы не можете планировать встречи с людьми, которые изменят вашу жизнь... Но вы должны распознать это, когда это произойдет, и быть готовым действовать".

Это не просто история о любви - это философия. Ученые называют такую способность замечать и использовать неожиданные возможности менталитетом случайности. Именно он, по данным USC и Стокгольмского института мира, часто является решающим фактором в построении успеха.

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