11 апреля судья снова принял сторону обвинения и оставил Игоря Коломойского под стражей.

В понедельник, 22 апреля, Шевченковский районный суд города Киева рассматривает ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 02.06.2024.

Об этом стало известно из трансляции, которую ведет ТСН из зала суда.

Дело Коломойского – последние новости:

27 февраля состоялось судебное заседание, где бизнесмену Игорю Коломойскому продлевали меру пресечения. Адвокаты убеждали суд в невиновности своего подзащитного и приводили как документальные подтверждения своим словам, так и новыми показаниями функционеров ПриватБанка и чиновников Нацбанка. Несмотря на то, что показания свидетелей посыпались, суд оставил бизнесмена еще на два месяца в СИЗО, при этом уменьшил сумму залога на сто пятьдесят миллионов гривень.

11 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защитников Игоря Коломойского на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27.02.2024 о продлении срока содержания под стражей бизнесмена.

Сторона защиты пояснила, что в течение семи месяцев, когда идет следствие, суд успел опросить меньшинство свидетелей. Кроме того, адвокаты ссылались на состояние здоровья подзащитного и его хронические заболевания. Такое состояние бизнесмена подтвердил и проводивший осмотр врач.

Но судья снова принял сторону обвинения и оставил Игоря Коломойского под стражей.