Сергей Мамедов отметил, что прогнозы не способны учесть все военные и экономические моменты.

Курс доллара к гривне в Украине во второй половине 2025 года может вырасти. При этом резкие изменения на украинском валютном рынке исключены.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов для УНИАН рассказал, что главными факторами, которые повлияют на ситуацию до конца текущего года, будут:

война;

ожидаемое снижение инфляции до 9%;

рост ВВП по итогам года на 3%;

международная финансовая поддержка.

Согласно его прогнозу, до конца 2025 года официальный курс доллара может достичь отметки 43-44 гривни.

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"С июля по декабрь официальный курс доллара может вырасти в среднем на 2,5-5%", - считает банкир.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до конца 2025 года могут стоить около 4300 - 4400 гривень, а 1000 долларов в гривнях могут обойтись украинцам примерно в 43000 - 44000 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что текущие курсовые изменения будут незначительными, а разница между курсами покупки/продажи - минимальной.

Согласно его прогнозу, на следующей неделе коридоры валютных изменений составят 41,5-41,9 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на межбанке и 41,45-41,8 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на наличном рынке.

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