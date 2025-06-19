Влияние на украинцев нужно российскому диктатору для того, чтобы они "подталкивали руководителей страны к капитуляции".

Президент России Владимир Путин во многих случаях врет и пытается психологически повлиять на население Украины. Об этом в эфире Radio NV сказал Валерий Чалый, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Америки.

Отвечая на вопрос о недавних заявлениях Путина, в частности о том, что ситуация для Киева будет ухудшаться, он отметил, что это так называемая "когнитивная война".

"Он пытается действовать, так называемая когнитивная война - некоторые исследователи называют, психологически повлиять на население Украины, в первую очередь. Для того, чтобы они, с его точки зрения, подталкивали руководителей страны к капитуляции. Или на внешних партнеров, держа очень важный сейчас для него нарратив, что Россия в любом случае победит", - сказал Чалый.

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Он также отметил, что Путин "вылезает" как раз после террористических атак России, что в очередной раз "подтверждает цель этих атак - именно влияние на население". Экс-посол отметил:

"У меня есть очень точные факты, что Путин во многих случаях врет. Врет, зная реальную ситуацию. Я допускаю, что ему могут еще приукрашивать эту картину те, кто боится за свои спины. Военные и все остальные, которые приукрашивают информацию, возможно, не дают ему полные данные".

Новые заявления Путина об Украине

Как сообщалось, ранее Путин выдал порцию новых манипулятивных заявлений относительно российской войны против Украины и беспокойства НАТО из-за угрозы со стороны России.

Путин, в частности заявил, что нужно "не просто урегулировать конфликт" в Украине, а найти решение надолго. Также, по его словам, незаконные формирования "ДНР" и "ЛНР" якобы "имели право" на отделение. Говоря об украинском Крыме, диктатор заявил, что "проблема не в том, что Россия аннексировала Крым, а в том, что западные страны способствовали "государственному перевороту" в Украине".

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