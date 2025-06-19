По словам актрисы, теперь к ней регулярно подходят матери с дочерьми, чтобы поблагодарить за ее позицию.

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон откровенно рассказала, почему решила отказаться от макияжа.

Своими мыслями по этому поводу звезда 90-х поделилась в интервью Harper's Bazaar, для которого позировала в стильном кэжуале.

"Иногда, когда ты думаешь, что это конец, на самом деле это только начало", - отметила она в своем Instagram, опубликовав снимки с новой фотосессии, чем вызвала восторженные отклики поклонников.

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"Ух ты! Так красиво! Вы стали той женщиной, которой вам суждено было быть…. Бесплатная и настоящая красота", "Это совершенно невероятно!", "Неистовая красота прямо здесь", "Совершенно потрясающе и вдохновляюще! Мне тоже нравится этот образ мышления!", - отреагировали подписчики звезды.

Пока миллионы людей редактируют свои фото до неузнаваемости, 57-летняя звезда Playboy выходит на красную дорожку без макияжа, чтобы быть собой. Именно так она объяснила в интервью свое решение:

"Я думаю, что с развитием ИИ и фильтров люди начинают выглядеть... скучно. Я хочу бросить вызов стандартам красоты. Я всегда была бунтаркой. Я никогда не смотрю на кого-то и не думаю: "Хочу выглядеть так же". Я просто хочу увидеть, кто я есть. В какой-то момент нужно сказать: "Вот все, что у меня есть". Смириться с этим. И это - настоящее счастье. Это свобода - знать, что можно пройтись по красной дорожке без грамма макияжа. Почему нет? Мужчины делают это постоянно".

По словам Андерсон, теперь к ней регулярно подходят матери с дочерьми, чтобы поблагодарить за ее позицию.

"Я просто посмотрю, куда всё это приведет. Я не знаю, каким будет мое следующее воплощение, но сейчас мне хочется сбросить все лишнее. Очиститься и просто понять: кто я?", - добавила актриса.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Памела Андерсон поразила мир новой драматической ролью в фильме "Последняя танцовщица". За нее актриса получила престижную награду "Искусство света" на кинофестивале GEMS.

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