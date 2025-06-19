В здоровых отношениях каждый отвечает за свои чувства.

Американский психолог Марк Треверс назвал три признака того, что партнер манипулирует вами с помощью чувства вины.

"Вина - мощная эмоция. Она может влиять на наши решения, поведение и даже на то, как мы выстраиваем отношения. В здоровых отношениях чувство вины возникает редко и лишь тогда, когда человек действительно совершил ошибку. Но в токсичной динамике вина становится инструментом контроля, заставляя одного из партнеров постоянно чувствовать себя виноватым", - отметил он в своей статье для Forbes.

По словам психолога, если вы все время стараетесь угодить, извиняетесь за то, что не требует извинений, или чувствуете себя эмоционально истощённым, возможно, вами управляют через чувство вины.

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Вот какие основные признаки этого он выделил:

Вы чувствуете себя ответственным за эмоции партнера. В здоровых отношениях каждый отвечает за свои чувства. Манипулятор же перекладывает эту ответственность на вас, внушая, что вы виноваты в его плохом настроении. Исследование 2014 года в Journal of Personality and Social Psychology показало, что люди с тревожной привязанностью склонны преувеличивать страдания во время ссор, чтобы вызвать у партнера вину.

Вас винят за установку границ. В здоровых отношениях жертвы делаются добровольно. Контролирующий партнёр воспринимает границы как угрозу и давит на чувство вины, когда вы говорите "нет". Исследования показывают: когда человек ощущает, что жертвы в отношениях истощают его, а не делаются добровольно, это приводит к снижению удовлетворенности и ухудшению психоэмоционального состояния.

Партнер напоминает о прошлых жертвах, чтобы вы подчинялись. Ученые доказали, что в отличие от стыда, вина заставляет людей активно "исправлять" ситуацию. Манипулятор этим и пользуется - он знает, как нажать на кнопку вины, чтобы получить желаемое.

Напомним, ранее психолог объяснил, как фраза "Ты не такая, как все" загоняет в ловушку.

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