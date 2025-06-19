По его словам, давно было понятно, почему Россия масштабирует производство "шахедов".

Россия масштабирует производство "шахедов", и Украина до сих пор этому системно не противодействует. Об этом заявил военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Александр Карпюк (больше известный как Серж Марко) в эфире Radio NV.

"У нас же нет системы. Это, кстати, я считаю, что большая претензия и к главнокомандующему ВСУ (Александру Сырскому), и к (всем остальным). Все понимали, что есть Елабуга, и она наращивает количество "шахедов". Смысл в том, чтобы производить их настолько много за раз, что наша линия ПВО была неэффективной, чтобы просто ее перегрузить. Это было понятно еще годы назад. То есть, Елабугу не построили за месяц", - сказал он.

По словам Марко, было понятно, почему Россия масштабирует производство "шахедов" и было очевидно, к чему это может привести.

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"Вопрос: как мы этому системно противодействовали? Получается, что там производить, скажем, 500 "шахедов" в день. Что нужно делать для противодействия? Делать 500 зенитных дронов в день нам, которые стоят в разы меньше. И мы должны были выйти на это количество, потом на большее. Потом - распланировать экипажи, согласно маршрутов заходов, и сбивать эти "шахэды". Потому что ракетами их сбивать это очень дорого", - пояснил военный.

Он подчеркнул, что сейчас мы дошли до той точки, что РФ накопила большое количество "шахедов". Марко подчеркнул:

"И вот мы дошли до того, что у нас Киев в руинах. Если те же самые люди будут дальше отвечать за эту функцию, я думаю, что у нас будут очень плохие дела".

Война в Украине - использование дронов

Как сообщал УНИАН, эксперт по вопросам авиации рассказал Константин Криволап заявил, что Украина потеряла технологическое преимущество в сфере производства дронов и россияне уже опережают нас по некоторым вопросам.

По его словам, сейчас в Украине нужна серьезная государственная и технологическая инфраструктура, чтобы предоставить разработчикам соответствующую экспериментальную, технологическую базы, чтобы организовать наш новый технологический скачок. Без этого, как отметил эксперт, сохранить паритет в "беспилотной войне" будет невозможно.

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