Рассказываем, как правильно называть "зажигалку" и кто приобщился к ее созданию.

Слова "спички" и "зажигалка" активно используются украинцами в повседневной речи, но у них есть соответствия в украинском языке. Языковед Лариса Чемерис рассказала, как называют спички и зажигалку на украинском правильно.

Как правильно: зажигалка или запальничка, спички или сірники

По словам языковеда, на украинском "зажигалка" - это запальничка.

"Мне очень нравится это слово. А "спички" - это сірники. Кстати, у слова сірник есть синонимы: устаревшее слово запалка и диалектное - сіркач", - сказала Чемерис.

Видео дня

В народе и в интернете некоторые считают, что зажигалка на украинском языке - это "спалахуйка". На самом деле такого слова не существует: его придумала советская пропаганда, чтобы высмеять украинский язык.

Как появились зажигалки

Полезно знать не только, как на украинском языке будет зажигалка, но и как она возникла.

Идея этого устройства существует значительно дольше, чем оно само. Чертежи похожего механизма делал даже известный изобретатель Леонардо да Винчи. Однако в 15-17 веках колесцовый замок использовали, чтобы сделать огнестрельное оружие.

Портативная зажигалка была создана аж в 19 веке немецким химиком Иоганном Вольфганом Деберейнером. Но его "огниво" работало за счет воспламенения струи водорода, которая была направлена на губчатую пластину.

Долгое время изобретение продавали в Германии, выпускали десятки тысяч единиц. В то же время оно имело важный недостаток - легко взрывалось.

Впоследствии свой вариант предложили французский дом Cartier (из золота и серебра), а также американец Генри Мейбаум. Последний создал изделие, в котором искра создавалась благодаря пистонной ленте с солями гремучей кислоты и поджигала пропитанный бензином фитиль.

Сплав, из которого и сейчас делают кремни для зажигалок, придумал химик Карл Ауэр фон Вельсбах. Это также позволило уменьшить изделие в размере.

Наибольшую популярность зажигалка приобрела во время Первой мировой войны. Она позволяла добыть огонь без большой вспышки, что было опасно на фронте, а также не намокала, как спички.

Тогда зажигалки использовали двумя руками, а более современный вариант сделали двое инженеров - Вилли Гринвуд и Фредерик Чарльз Уайз. Один из них потерял на войне руку, а потому не мог прикурить себе сигарету.

Колесико, которое они изобрели, легло в основу нынешних зажигалок. С тех пор устройство существенно не менялось.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

Вас также могут заинтересовать новости: