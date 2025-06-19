Бренд MOIA ориентирован на корпоративных клиентов и городские автопарки.

Немецкая компания Volkswagen представила серийный вариант своего первого автономного роботакси, которое получило название ID.Buzz AD. Об этом сообщает портал CarBuzz.

Таким образом, Volkswagen создает опасную конкуренцию Tesla, которая уже скоро хочет запустить свое роботакси.

Сам ID.Buzz AD создали под брендом MOIA - он ориентирован на корпоративных клиентов и городские автопарки. Представленная система - это не только само авто, но и полная инфраструктура. Это касается, в частности, сервиса онлайн-бронирования и технической поддержки.

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Роботизированное такси получило 27 сенсоров - 13 камер, 9 лидаров и 5 радаров. Благодаря им обеспечивается полное 360-градусное покрытие пространства вокруг автомобиля.

Внутри ID. Buzz AD установили четыре пассажирских кресла и сенсорное управление с помощью смартфона. Передние сиденья освободили для того, чтобы там можно было расположить багаж.

Отметим, что базовый Volkswagen ID.Buzz производят с 2022 года. Это электрический минивэн, созданный на платформе MEB. Вместимость автомобиля составляет шесть (или даже больше) человек.

Volkswagen - последние новости

Недавно УНИАН сообщил, что по состоянию на май рейтинг самых продаваемых автомобилей в Германии в 2025 году возглавлял автомобиль Volkswagen Golf.

Второе, третье, а также четвертое места на крупнейшем рынке Европы также заняли модели Volkswagen - T-Roc, Tiguan и Passat, соответственно. Кроме этого сообщалось о фантастическом росте (+993,5%) популярности электрического Volkswagen ID.7.

Также напомним, что в этом году немецкий бренд представил новый кроссовер Tera. Это компактная городская модель, которая получила стильный дизайн и может похвастаться относительно небольшой ценой.

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