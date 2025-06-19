Также Рубен Брекельманс прокомментировал возможности Украины получить самолет F-35.

Истребитель F-16 с одной стороны является очень быстрым, а с другой в нем можно почувствовать себя "птицей в небе". Об этом рассказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью "Укринформ", отвечая на вопрос о своих впечатлениях от полета на современном самолете.

По его словам, во время полета на F-16 он сидел в кабине сзади. Брекельманс отметил, что это был замечательный опыт, ведь самолет является очень маневренным.

"Мы также сделали "петлю" и выполнили различные маневры. Я летал вместе с одним из наших самых опытных пилотов F-16. Кстати, он упорно сотрудничает с "Коалицией Воздушных сил" и очень активен в нашей оперативной группе по вопросам Украины. Поэтому было прекрасно летать вместе с ним, он показал мне различные маневры, выполнил несколько "трюков". Я имел возможность сполна почувствовать, что это такое - быть внутри F-16. Полет длился около 45-50 минут, и это точно опыт, который я никогда не забуду", - подчеркнул министр.

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Он также отметил, что имел смешанные чувства, когда страна прощалась с F-16, а взамен получила F-35.

"Я думаю, что для многих людей здесь, в министерстве обороны Нидерландов, конечно, F-16 - это что-то весомое, ведь это самый известный истребитель. Некоторые из наших пилотов летали на F-16 более 40 лет, поэтому он имеет особое значение. Но с другой стороны, все были очень рады, что мы смогли передать F-16 Украине. Знаете, это лучшее назначение, которое только можно представить. Поэтому, с одной стороны, думаю, люди чувствовали определенную грусть, но они также знают, конечно, что мы должны перейти на F-35, на это новое поколение истребителей", - объяснил политик.

Кроме того, Брекельманс отметил быстрое обучение украинских пилотов на F-16, а также поблагодарил украинцев за то, как они старательно это делают.

"Также многие наши пилоты знают, сколько времени нужно для изучения и освоения F-16. А украинцы сейчас делают за год то, что наши пилоты обычно проходят за несколько лет. И это действительно поражает, насколько быстро украинские пилоты и техники способны это делать. Поэтому с нашей стороны также есть большая благодарность и уважение к тому, как Украина и украинцы это делают", - добавил он.

В то же время министр выразил надежду, что однажды и F-35 будут защищать украинское небо, однако это требует времени, ведь они являются новым поколением истребителей.

"Вам нужно убедиться, что ваши пилоты полностью обучены, что вы понимаете все процедуры и все, что с этим связано. Также вам нужно изменить свою инфраструктуру, потому что для F-35 она не такая, как для F-16. Поэтому это не так просто. Но, знаете, мы смогли это сделать. Многие другие страны смогли или способны это сделать. Поэтому я на 100% уверен, что Украина также сможет сделать это в будущем. Но думаю, что F-16 уже является важным шагом. И это прекрасно, если Украина сможет успешно его реализовать", - заверил он.

Истребители F-16 от Нидерландов - что известно

В конце мая 2025 года Рубен Брекельманс заявил, что Нидерланды отправляют в Украину последний из обещанных F-16. По его словам, это означает, что все 24 обещанных истребителя будут присутствовать в Украине.

"Мы также обучаем пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла построить современные вооруженные силы, соответствующие силам стран-членов НАТО", - заверил министр.

Уже позже он сообщил, что последние F-16 для Украины вылетели с авиабазы Волкел в Бельгию. Там их готовили к передаче украинским Воздушным силам.

"Это ностальгический момент, потому что в течение десятилетий F-16 занимали центральное место в наших ВВС. Но теперь, когда мы прощаемся с ними после перехода на F-35, я не мог бы придумать лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских воздушных ударов F-16 жизненно необходимы для Украины. Они позволяют сдерживать российскую агрессию и для нас также", - заверил Брекельманс.

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