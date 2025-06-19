По словам Соколовского, ограничения рыночной цены не позволяют новым игрокам реализовать инвестиционные проекты, требующие значительных капиталовложений.

Действующая система ценовых ограничений (прайс-кэпов) на рынке электроэнергии сдерживает развитие промышленных солнечных электростанций и снижает инвестиционную привлекательность отрасли. Об этом заявил председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

"Ценовые ограничения - это так называемые прайс-кэпы, которые устанавливают максимальную и минимальную цену на рынке электроэнергии, они имеют двойное влияние. С одной стороны, эти ограничения предоставляют возможность промышленным предприятиям получать электроэнергию по немножко сниженной цене; с другой стороны, они могут ограничивать конкуренцию, поскольку не позволяют ценам формироваться исключительно на рыночных условиях, что может искажать реальную стоимость генерации и препятствовать выходу на рынок новых игроков, которые могли бы предложить в дальнейшем стратегически более низкие цены за счет инноваций", - сказал Соколовский.

По его словам, ограничения рыночной цены не позволяют новым игрокам реализовать инвестиционные проекты, требующие значительных капиталовложений. Речь идет прежде всего о крупных промышленных СЭС, строительство которых фактически остановилось.

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"Установление жестких прайс-кэпов может негативно влиять на инвестиционную привлекательность солнечной генерации. Если максимальные цены недостаточно высокие для покрытия расходов на строительство и эксплуатацию новых СЭС, особенно в условиях рисков войны, инвесторы могут потерять заинтересованность в новых проектах", - заявил глава Ассоциации.

По мнению Соколовского, отмена ценовых ограничений помогла бы стабилизировать ситуацию на рынке и вернуть доверие инвесторов.

"Если будут отменены прайс-кэпы, это создаст общую стабильность на рынке, то есть инвесторы будут понимать, какая будет цена в дальнейшем, что не будет государство ограничивать верхнюю и нижнюю границу цены на оптовых электро энергорынках, соответственно таким образом они смогут построить свои финансовые планы. И в дальнейшем, в перспективе, то есть на первом этапе, может, цена может немножко и увеличиться, но в перспективе, за счет того, что будет построено больше генерации, то общая цена будет стратегически уменьшаться", - отметил эксперт.

Недавно директор Европейско-украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская заявила, что ценовые ограничения сдерживают рыночную конкуренцию и тормозят развитие рынка накопителей энергии.