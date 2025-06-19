Курс гривни к евро установлен на уровне 47,86 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,69 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня усилила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,86 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,64/41,67 грн/долл., а евро - 47,82/47,84 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 19 июня вырос на 13 копеек и составил 41,85 гривни за доллар, а курс евро снизился на 15 копеек и составляет 48,30 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,25 гривни, а европейскую - по курсу 47,30 гривни за единицу.

Курс доллара к гривне в банках Украины 19 июня остался на уровне предыдущего показателя и составил 41,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне снизился на 13 копеек и составляет 48,30 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 47,60 гривни за евро.

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