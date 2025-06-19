Речь идет о системном решении, которое будет работать и против дронов.

Партнеры Украины из стран НАТО провели испытания новой технологии противодействия российским управляемым авиабомбам. При оптимистическом сценарии, уже к концу 2025 года ВСУ смогут нейтрализовать проблему КАБов, пишет Defense Express.

В рамках нового проекта НАТО Innovation Challenge три стартапа (Alta Ares, Atreyd и Tytan) предложили свои решения для многослойной системы ПВО, способной бороться со всеми видами воздушных угроз, включая дроны и КАБы.

Ряд предложенных средств прошли испытания в сложных условиях на полигоне. В течение нескольких дней эксперты оценивали системы обнаружения целей и управления огнем против имитированных и реальных целей.

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Так, стартап Alta Ares показал систему обнаружения, идентификации и прогнозирования траектории полета управляемых авиабомб. Другие два участника, Atreyd и Tytan, представили решения, которые базируются на использовании зенитных дронов. Причем Tytan предложил использовать рой БПЛА-камикадзе, который должен был сформировать "стену дронов".

Как заявили в пресс-службе НАТО, испытания показали целесообразность многоуровневого подхода в противодействии КАБам. Участникам указали на определенные аспекты, которые они должны улучшить в течение следующих недель и месяцев до следующих испытаний. Однако часть решений уже готова к внедрению, поэтому украинская делегация, которая наблюдала за испытаниями, ожидает развертывания первых элементов новой системы ПВО уже до конца текущего года.

"Возможность противостоять КАБам спасет больше жизней украинских военных, а также повысит эффективность оборонительных укреплений. Соответственно решения для этой проблемы нужны уже "на вчера". Другим критическим вопросом, который поднялся сегодня, является противодействие дронам-камикадзе на оптоволокне. Соответственно в рамках следующего Innovation Challenge НАТО будет искать средства для борьбы с ними и уже даже проводятся испытания", - пишет Defense Express.

Оружие российско-украинской войны

Как писал УНИАН, в последнее время эксперты говорят, что Украина потеряла преимущество над врагом в дронах. По словам Константина Криволапа, украинцы преобладали своим креативом, но россияне берут системностью.

Также мы рассказывали, что Украина работает над развертыванием беспилотников-перехватчиков для защиты от "Шахедов". По словам Владимира Зеленского, сейчас Украине нужно дополнительное финансирование на их производство.

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