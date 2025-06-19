Самые высокие средние пенсии зафиксированы в Исландии, Люксембурге и Норвегии.

Средний размер пенсии в Украине сейчас составляет 6 341 грн, что, согласно актуальному курсу, составляет 132,5 евро. Тогда как пенсионеры Европы получают значительно больше.

Издание Euronews, ссылаясь на данные Евростата, сообщает, что средняя пенсия в странах Европы в 2022 году (по самым свежим доступным данным) составляла около 1 345 евро в месяц (примерно 64 372 грн). Это более чем в 16 раз больше по сравнению со средним размером выплат, которые получали украинские пенсионеры за тот же период (средняя пенсия в Украине в 2022 году составляла 3991,5 грн).

Согласно приведенной информации, самые большие месячные выплаты получали пенсионеры:

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Исландии - 2 997 евро (143 436 грн);

Люксембурга - 2 653 евро (126 973 грн);

Норвегии - 2 573 евро (123 144 грн);

Дании - 2 518 евро (120 511 грн);

Швейцарии - 2 251 евро (107 732 грн).

Наименьшие же пенсии фиксировали среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, которые, впрочем, все равно выше украинских.

В перечень этих стран входят:

Босния и Герцеговина - 253 евро (12 108 грн);

Турция - 245 евро (11 726 грн);

Албания - 137 евро (6 557 грн).

Где в Европе самый высокий уровень бедности среди пенсионеров

В издании Euronews отмечают, что среди всех стран ЕС наиболее уязвимыми в финансовом плане являются пенсионеры Восточной Европы, особенно в странах Балтии. В 2022 году самые высокие показатели бедности среди пенсионеров были зафиксированы в Эстонии (37,4%), Латвии (33%), Хорватии (28,5%) и Литве (24,6%).

Показатели бедности среди пенсионеров, как правило, самые низкие в Западной и Северной Европе. Так, отмечается, что Исландия (3,1%), Норвегия (4,1%), Дания (4,3%) и Финляндия (5,5%) имеют надежные системы социального обеспечения и универсальные пенсионные схемы.

Пенсии в Украине - последние новости

Согласно исследованию Опендатабот, каждый третий пенсионер в Украине получает 3340 гривен пенсии (около 70 евро) - всего 3 миллиона человек. В то же время почти 4% пенсионеров получают менее 3000 гривен (около 63 евро).

Всего, по данным специалистов, в Украине насчитывается более 10,3 миллиона пенсионеров.

По данным председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, самые высокие выплаты получают пенсионеры в Киеве, а также Донецкой и Луганской областей. Тогда как самые низкие пенсии зафиксированы в Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях.

В мае Кабмин утвердил порядок подтверждения и зачисления стажа работы в другом государстве до 1992 года для определения права на назначение пенсии по возрасту. Предполагается, что если лицо до 1992 года в определенный период времени работало за пределами Украины в республиках бывшего СССР, то в заявлении о назначении пенсии необходимо указать информацию о том, что оно получает или не получает пенсионные выплаты в других государствах.

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