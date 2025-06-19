Издание пишет, что он был раздражён своим французским коллегой из-за его визита в Гренландию и критики планов Вашингтона взять остров под контроль.

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде из-за "раздражения" президентом Франции Эммануэлем Макроном и "отсутствия интереса" к встрече с украинским лидером Владимирос Зеленским. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом саммита.

Издание пишет, что он был раздражён своим французским коллегой из-за его визита в Гренландию и критики планов Вашингтона взять остров под контроль. Второй причиной стало его нежелание встречаться с президентом Владимиром Зеленским.

Отмечается, что НАТО сократило предстоящий саммит лидеров до одной рабочей сессии, чтобы избежать преждевременного ухода президента США. Мероприятие, которое изначально должно было пройти в течение трех дней, скоращено до одной двух с половиной часовой рабочей сессии среди 32 лидеров. Решение было принято для того, чтобы Трамп не заскучал и не ушел раньше времени.

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Неофициальный ужин лидеров, организованный королем и королевой Нидерландов, также состоится во вторник вечером. Один из чиновников сказал:

"Весь смысл в том, чтобы сделать его как можно более скромным и целенаправленным. С минимальными возможностями для сбоев".

Трамп внезапно покинул саммит G7 - детали

Трамп покинул саммит G7 в Канаде в понедельник вечером, пропустив второй день мероприятия, который включал переговоры с Зеленским. Он заявил, что Макрон неправильно трактовал причину его досрочного отъезда из Канады - работа над прекращением огня между Израилем и Ираном.

По словам Трампа, Макрон "не имеет представления", почему он вернулся в Вашингтон. Президент США отметил, что речь о чём-то "гораздо более важном".

The Guardian писала, что саммит в Канаде стал горьким разочарованием для Украины. Некоторые украинские чиновники заявили, что не уверены, стоит ли Зеленскому посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе, поскольку нет гарантии, что Трамп там будет.

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