Премьера запланирована на осень 2025 года.

Украинский актер Тарас Цымбалюк объявил о старте съемок 14 сезона романтического шоу "Холостяк".

"Теперь официально: съемки "Холостяка" начаты! Уже этой осенью…", - отметил он, опубликовав в Instagram фото с ведущим проекта Григорием Решетником.

На снимке они позируют на красной дорожке на фоне ресторана, где, судя по всему, Цымбалюк будет знакомиться с участницами проекта.

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"Крутой. Думай сердцем - я всегда рядом", - прокомментировал фото Решетник.

Также поддержала актера его коллега Наталка Денисенко: "Держись, Тарасик".

А актриса Анна Буткевич отметила, какое красивое место для съемок выбрали.

"Это будет лучший сезон", "Жду с нетерпением", "Будет драка", "Понеслось", "Единственный выпуск, который я буду смотреть", - отреагировали другие пользователи в комментариях.

Как известно, премьера нового сезона запланирована на осень 2025 года.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк признавался. что волнуется перед стартом съемок "Холостяка":

"Холостяк" - это новый и очень важный для меня эпизод. Я бывал в очень разных, шоу-бизнесовых проектах. Те же самые "Танцы со звездами", например. Но так чтобы к себе, к своей душе настолько приближать, более того, впускать всю страну..., - не было еще. Знаете, ссыкотно немного, что же скрывать".

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