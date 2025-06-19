Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в конце прошлого года (после скандального увольнения с должности) стал бизнесменом. А уже в текущем году его новосозданная фирма одержала победу в конкурсе "Укрэнерго" на установку маневровых мощностей. Все это время и.о. "Укрэнерго" остается Алексей Брехт, который во времена Кудрицкого работал его заместителем, сообщают "Подробности".

Так, победу в конкурсе "Укрэнерго" на установку маневровых мощностей получило ООО "НЕДЖЕН".

Среди учредителей фирмы - Владимир Кудрицкий - бывший председатель правления НЭК "Укрэнерго" - и Андрей Немировский, его экс-заместитель. Компания зарегистрирована только в ноябре 2024 года в Киеве, ее уставный капитал составляет 500 тыс. грн.

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Ключевую роль в победе фирмы сыграл действующий исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт, говорят источники редакции в "Укрэнерго". В то время как сам конкурс проходил фактически под одного участника.

Из-за признаков прямого конфликта интересов, изложенные выше данные и детали проведения самого конкурса сотрудники "Укрэнерго" анонимно направили в НАПК и НАБУ.