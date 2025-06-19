Россия усиливает свое сотрудничество с Северной Кореей.

Северная Корея может отправить в Россию около 25 тысяч человек для обучения по производству и управлению дронами. Об этом пишет японская телерадиокомпания NHK, ссылаясь на дипломатические источники в России и на Западе.

По информации журналистов, люди из КНДР будут обучаться на предприятии по производству БпЛА "Герань" в Елабуге (РФ). Таким образом Северная Корея хочет помогать России изготавливать дроны.

Сотрудничество КНДР и России - что известно

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что Россия начала помогать КНДР осваивать производство ударных дронов большой дальности. Таким образом Северная Корея сможет изготавливать "Шахеды" и поставлять их РФ.

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По его словам, КНДР "предоставляется возможность производить, в частности, семейство беспилотников Shahed, которое годами было самой мощной воздушной угрозой для Украины".

"Наличие "Шахедов" даст Северной Корее возможность поражать цели в любом месте Южной Кореи и потенциально в огромных объемах. Они могут перегрузить ПВО Южной Кореи, открывая путь для атак другими боеприпасами. Их также можно экспортировать обратно в Россию для поддержки войны в Украине", - отметил Буданов.

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