Отмечается, что в сравнии с маем продукт подорожал более, чем на 1,5%.

Цены в Украине на ряд продуктов пошли вверх. Так, в июне начал дорожать сахар.

По данным портала Минфин, средняя цена на этот популярный продукт по состоянию на 19 июня составили 34,02 гривни за килограмм.

При этом в мае средние цены достигли отметки 33,52 грн/кг. Таким образом, цены выросли на 1,55%.

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Цены на сахар в супермаркетах Украины

В Novus сахар-песок можно купить по средней цене 32,99 грн/кг.

В АТБ этот продукт продают по 32,90 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 31,49 грн/кг, но это цена со скидкой.

Мировые цены на сахар

По данным портала, цена июльских фьючерсов на сахар-сырец 18 июня снизилась на 1,6% и составила 0,1582 доллара за фунт, что является минимальным уровнем более чем за четыре года - с 14 апреля 2021 года.

Отмечается, что сахар активно дешевеет с пика в середине марта. Этому способствовали прогнозы по увеличению поставок сахара из Индии и Таиланда, которые являются одними из крупнейших производителей и экспортеров продукта в мире.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине продолжают снижаться оптовые цены на тепличный огурец. При этом начала дорожать капуста, потому что овощ ранних сортов почти закончилась, а более поздние сорта еще в продажу не поступили.

Что касается фруктов и ягод, то в этом сегменте снижаются цены на клубнику.

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