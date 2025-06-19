Аналитики говорят, что Китай рассматривает войну в Украине как шанс собрать информацию о современных тактиках ведения войны, западном оружии и о том, что работает против них.

С начала войны в Украине, группы, связанные с китайским правительством, неоднократно взламывали российские компании и правительственные учреждения в явном поиске военных секретов. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что Китай намного богаче России и имеет множество отечественных научных и военных экспертов, но его военные эксперты часто сетуют на то, что у китайских войск нет боевого опыта.

Аналитики говорят, что Китай рассматривает войну в Украине как шанс собрать информацию о современных тактиках ведения войны, западном оружии и о том, что работает против них.

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"Китай, вероятно, стремится собирать разведданные о деятельности России, в том числе о ее военной операции на Украине, оборонных разработках и других геополитических маневрах", - сказал Че Чан, исследователь из TeamT5.

Издание пишет, что неясно, насколько успешными были эти попытки, отчасти потому, что российские официальные лица никогда публично не признавали эти вторжения. Но секретный контрразведывательный документ из ФСБ, ясно дает понять, что сотрудники разведки обеспокоены. В нем говорится, что Китай ищет российские оборонные знания и технологии и пытается извлечь уроки из военного опыта России в Украине. В документе Китай назван "врагом". Там сказано, что война с использованием беспилотников и программное обеспечение представляют особый интерес для Китая,

"Война в Украине кардинально изменила приоритеты разведки для обеих стран", - сказал Итай Коэн, старший научный сотрудник компании по кибербезопасности Palo Alto Networks, который годами следил за китайскими хакерскими группами.

Эксперты утверждают, что документ указывает на это, что Китай хочет извлечь уроки из военного опыта России, чтобы повысить свою готовность к потенциальным будущим конфликтам.

По данным Palo Alto Networks, одна финансируемая правительством Китая группа нацелилась на "Ростех", мощный российский государственный оборонный конгломерат, в поисках информации о спутниковой связи, радарах и радиоэлектронной борьбе.

Другие использовали вредоносные файлы, предназначенные для использования уязвимостей Microsoft Word, для проникновения в объекты российской авиационной промышленности и государственные органы.

Как вооружается Китай

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) сообщал, что Китай за год увеличил свой ядерный арсенал на 100 боеголовок. Теперь КНР располагает более чем 600 боеголовками.

Отмечалось, что в 2025 году у Китая стало больше ядерных боеголовок, чем у Великобритании и Франции вместе взятых. Пекин расширяет свой арсенал быстрее, чем любая другая страна.

В SIPRI поделились, что с 2023 года Китай ежегодно накапливает около 100 новых боеголовок. Это свидетельствует о значительном увеличении ядерного потенциала страны.

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