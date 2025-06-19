По словам экспертов, выживание в авиакатастрофе зависит от сложной комбинации факторов.

Удивительное спасение пассажира, которому удалось выжить в авиакатастрофе в Индии, в результате чего погибли все остальные пассажиры самолета, вызвало дискуссию о том, действительно ли его место, а именно 11А, является самым безопасным в самолете. Об этом пишет The Independent.

По словам авиационных экспертов, определить самое безопасное место не так просто, ведь конфигурации самолетов существенно отличаются, а выживание обычно зависит от сложной комбинации факторов.

"Каждая авария уникальна, и невозможно предсказать шансы на выживание на основе расположения места", - отметил директор американской некоммерческой организации Flight Safety Foundation Митчелл Фокс.

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Отмечается, что Рамеш Вишваш Кумар, который сидел на месте 11А, рассказал, что благодаря близости сиденья к аварийному выходу, смог добраться до безопасного места.

Да, сидение рядом с аварийной дверью может увеличить шансы человека на выживание в случае аварии, однако эксперты говорят, что конкретный номер места, к примеру, 11А, не является самым безопасным во всех случаях, ведь самолеты могут иметь много различных комбинаций.

"В этом конкретном случае, поскольку пассажир сидел рядом с аварийным выходом, это было, очевидно, самое безопасное место в тот день. Но это не всегда 11A, это просто 11A в этой конфигурации Boeing 787", - отметил глава компании AvLaw Aviation Consulting, базирующейся в Сиднее, Рон Бартш.

В то же время исследование аварий с 1971 года, которое было опубликовано в журнале Popular Mechanics, показало, что пассажиры, сидящие в задней части самолета, имеют большие шансы на выживание. Некоторые эксперты также считают, что крыло самолета обеспечивает большую стабильность.

"Сидя рядом с выходом, как господин Кумар, вы имеете возможность выйти из самолета одним из первых, хотя некоторые выходы не работают после аварии. Он сказал, что противоположная сторона самолета была заблокирована стеной здания, в которую он врезался", - добавили в The Independent.

По словам экспертов, внимательное отношение к инструктажу по безопасности в начале полета, который часто считают рутинной процедурой, является лучшим способом повысить свои шансы на выживание.

"Дисциплинированное соблюдение указаний экипажа по эвакуации, включая оставление багажа, стало ключевым фактором в спасении жизней всех 379 пассажиров и членов экипажа самолета Japan Airlines в январе 2024 года. Самолет Airbus A350 столкнулся с самолетом береговой охраны в аэропорту Ханэда в Токио, в результате чего погибли пятеро из шести членов экипажа меньшего самолета", - отметили в материале.

Авиакатастрофа в Индии - что известно

Как писал УНИАН, 12 июня в Индии разбился пассажирский самолет вблизи аэропорта города Ахмедабад. По предварительной информации, самолет разбился после того, как взлетел. Позже стало известно, что среди всех 242 пассажиров, находившихся на борту, один человек выжил.

"После 30 секунд взлета раздался громкий шум, и самолет разбился. Это было внезапно. Когда я проснулся, то увидел вокруг себя тела", - рассказал мужчина.

В то же время известно, что самолет упал в жилом районе с офисами, поэтому некоторые местные жители в результате авиакатастрофы тоже могли погибнуть.

Уже 15 июня СМИ сообщили, что количество жертв резко возросло в результате крушения самолета в Индии. В частности количество погибших увеличилось до 270 человек.

По информации индийских медиа, в последние мгновения перед авиакатастрофой пилот сообщил диспетчерам, что у самолета возникли проблемы с тягой во время взлета.

Последние сообщения пилота были такими: "Тяга не достигнута", "Падение", "Линия связи во время этой передачи очень слабая" и "Прошу помощи".

В свою очередь единственный пассажир, который выжил в авиакатастрофе, рассказал, что видел, как на его глазах гибли люди.

"Я не знаю, как я выжил. Я видел, как на моих глазах гибли люди - стюардессы, и два человека, которых я видел рядом со мной... Я вышел из-под обломков", - сказал он.

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