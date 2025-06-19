Реальное военное вмешательство со стороны Китая пока что даже не рассматривается.

В Китае быстро осудили Израиль после того, как страна совершила нападение на Иран, однако президент Си Цзиньпин не спешит предоставлять Тегерану оружие и другую поддержку, которая помогла бы ему противостоять своему противнику. Об этом пишет Bloomberg.

Известно, что Пекин не раз предостерегал от эскалации конфликта, а в четверг в очередной раз призвал США и другие страны к диалогу и "предотвращению ухудшения ситуации в регионе".

Несмотря на это, Китай до сих пор не предоставил Ирану никакой поддержки, а лишь продолжает со страной торговые отношения, такой же подход КНР применила и к России.

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Кроме того, Пекин призвал к деэскалации после того, как Пакистан и Индия начали боевые действия друг между другом.

"Китай может оказывать Ирану экономическую помощь и риторическую поддержку, но реальное военное вмешательство пока даже не рассматривается. Китай не хочет рисковать попасть в ловушку войны Ирана с Израилем, который имеет за спиной администрацию Трампа", - прокомментировал нерезидент-исследователь Глобального центра Китая Атлантического совета Вэн-Ти Сун.

Несмотря на то, что США имеют опыт втягивания в длительные войны, нежелание Китая вмешиваться в иностранные конфликты является характерным для политики Си Цзиньпина.

"Этот принцип невмешательства позволил Пекину выделиться среди Вашингтона в странах Глобального Юга, где он налаживал связи, в первую очередь, предлагая займы и помощь в развитии, воздерживаясь от призывов к политическим изменениям", - пояснили в Bloomberg.

В издании подчеркивают, что подход Пекина к Ирану показывает его отношение и к России.

В то же время если говорить о торговых связях между странами, то они сильно смещены в пользу Пекина. По информации Центра стратегических и международных исследований, на Китай приходится около трети иранской торговли, тогда как Иран составляет менее 1% для Китая. Несмотря на то, что Пекин покупает около 90% иранского экспорта нефти, Исламская Республика в конце концов является заменяемым энергетическим партнером для азиатской страны.

"В маловероятном случае потери всего иранского экспорта, его можно заменить запасными мощностями производителей ОПЕК+", - добавили в агентстве Fitch Ratings.

В Bloomberg отметили, что Иран, который воюет с превосходящими силами Израиля, скорее всего, будет нуждаться в современных системах ПВО и истребителях, однако вряд ли такую поддержку страна получит от Китая.

"С 2005 года Китай официально прекратил продажу основных систем вооружения Тегерану, хотя в начале этого года США наложили санкции на шесть компаний из Гонконга и Китая за якобы помощь Ирану в поставках деталей для беспилотников", - напомнили в материале.

В свою очередь остается вариант помощи в посредничестве. Однако даже если Си был бы готов к этому, то непонятно, приняла бы любая из сторон его.

"Си выразил готовность помочь. Но что он или Китай могут сделать? Посредничество является сложной задачей, которую трудно выполнить без сотрудничества других ключевых игроков, особенно США", - отметил профессор политических наук и международных отношений в Университете Бакнелла Чжицюнь Чжу.

Как говорит научный сотрудник по вопросам китайской политики в Центре анализа Китая Азиатского института политики Нил Томас, в конце концов Пекин ценит стабильность в своих внешних отношениях и редко поддерживает насильственную смену режима за рубежом.

"Стратегия Китая на Ближнем Востоке заключается в том, чтобы поддерживать хорошие отношения со всеми, чтобы максимизировать свои экономические выгоды и геополитическое влияние", - объяснил он.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Как писал УНИАН, Иран ударил по одной из крупнейших израильских больниц. Кроме того, от атак пострадал многоквартирный жилой дом в Тель-Авиве и другие объекты в центральном Израиле. Как сообщили в израильской спасательной службе, ранения получили по меньшей мере 40 человек.

По данным израильской спасательной службы Magen David Adom, ранены по меньшей мере 40 человек.

В то же время Израиль поразил иранский ядерный реактор, который расположен в 250 километрах к северо-западу от Тегерана. На израильском государственном телевидении заверили, что из-за обстрела "никакой радиационной опасности вообще нет".

В свою очередь американские конгрессмены хотят остановить Трампа от нападения на Иран. Для этого они подали в Конгресс соответствующую резолюцию, которая запрещает "Вооруженным силам Соединенных Штатов вести несанкционированные боевые действия в Исламской Республике Иран".

"Конституция не позволяет исполнительной власти в одностороннем порядке совершать военные действия против суверенного государства, которое не напало на Соединенные Штаты. Конгресс имеет исключительное право объявлять войну Ирану. Продолжающаяся война между Израилем и Ираном не является нашей войной", - подчеркнул республиканский конгрессмен Палаты представителей Томас Масси.

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