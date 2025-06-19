Рубикон является настолько мелким водоемом, что его так просто на карте не найдешь.

Каждому известно выражение "перейти Рубикон", которое означает решительный поступок, после которого возврата назад уже нет. И большинство людей даже слышали, что Рубикон - это на самом деле какая-то река, которую когда-то пересекли древние римляне. Но почему пересечение Рубикона оказалось настолько важным, что превратилось в исторический мем, актуальный уже более двух тысяч лет?

Как пишет научный вестник IFL-Science, сама по себе река Рубикон на самом деле является довольно маленькой и на значительном участке своего течения напоминает больше широкий ручей, чем реку. Преодолеть эту водную преграду - дело довольно простое.

Рубикон протекает на северо-востоке современной Италии, чуть севернее города Римини. Река спускается с Апеннинских гор и впадает в Адриатическое море, преодолевая в целом лишь 80 км, а по другим данным вообще только 35 км.

Видео дня

Легендарным этот ручей стал во времена падения Римской республики и возвышения Юлия Цезаря. Тогда по реке Рубикон проходила административная граница между "домашними" римскими провинциями и южными районами недавно захваченной Галлии.

Поскольку галлы были не в восторге от римского господства, Римская республика предоставила генералам-наместникам широкие полномочия по управлению порабощенными галльскими землями, в том числе с использованием римских легионов. Однако эти полномочия предоставлялись исключительно для укрощения галлов, и использовать предоставленные войска на территории "домашних" римских провинций наместники Галлии не имели права.

Однако именно это в январе 49 года до нашей эры и сделал Юлий Цезарь. Предоставленные ему войска, предназначенные для обуздания галлов, он решил использовать как весомый аргумент в своем политическом противостоянии с центральной властью в Риме. Пока Цезарь сидел с этими легионами в Галлии, он оставался, так сказать, в пределах правового поля. Но как только подконтрольные ему войска пересекли Рубикон, административную границу между домашними и порабощенными провинциями, это означало объявление войны римскому сенату - решение, которое уже нельзя откатить назад.

Итак, "перейдя Рубикон", Цезарь де-факто и де-юре начал гражданскую войну, в которой он мог либо потерять все, либо стать единоличным правителем Римского государства. В конце концов, именно второе он и сделал, за что впоследствии получил нож в спину от своего друга Брута, который не простил ему предательство Республики и превращение ее в единоличную диктатуру.

Именно поэтому пересечение Рубикона требует решительности не из-за того, какова эта река, а из-за того, какое значение она имеет.

Другие интересные материалы об истории Рима

Как писал УНИАН, в Древнем Риме был свой уличный фастфуд, который не имел ничего общего с современным - кроме того, что это была дешевая и сытная еда, которую быстро готовили в уличных киосках того времени.

Также мы рассказывали, сколько зарабатывали древние римляне, если пересчитать это на современные деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: